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    首頁　>　社會

    「當沖能賺快錢」 退休男遭溫柔助理詐500萬

    警方逮捕許姓女車手，查扣大批贓款與收款單據等證物。 （警方提供）

    警方逮捕許姓女車手，查扣大批贓款與收款單據等證物。 （警方提供）

    2025/04/02 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市已退休六旬郭姓男子，近期誤信假投資廣告，認識一名「溫柔助理」，對方每日噓寒問暖，讓郭男卸下心防，甚至深信「當沖能賺快錢」，很快砸下五百萬交給對方，上月底對方又要面交四百萬元，家人即時報案，警方當場逮捕六十一歲的許姓女車手，檢方聲押獲准。

    再面交4百萬 家人報案逮車手

    台中市警局第二分局昨天指出，郭男於臉書見假投資訊息，誤信「低風險、高報酬」騙詞，與自稱「溫柔助理」的詐團成員接觸，對方宣稱是「溫柔助理」，每日大送殷勤噓寒問暖，郭男逐漸放下戒心，還聽從指示下載假的投資APP，深信股票當沖能獲取高報酬。

    郭男陸續把五百萬交給詐團，詐團還是不滿足，再次要求郭男交付四百萬的「儲值金」，所幸家人驚覺怪異而趕緊報案，警方獲報後設下「引君入甕」之局，上月二十五日在台中北區民宅外埋伏。

    當郭男將四百萬元現金，交給假冒投資公司職員的許姓女車手時，員警當場衝出逮人，於許婦身上查扣大批贓款與收款單據等犯罪證物，落網的許婦辯稱，她是接獲社群中「寶貝老公」邀請，負責收款與轉交現金工作，但尚未領取酬勞，就在面交現場被員警拘捕，全案詢後依加重詐欺罪法辦，台中地檢署聲請羈押許姓女車手獲准。

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