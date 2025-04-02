金門車手良心不安自首 檢警破詐團起訴4人

警方陸續在金門縣及台灣本島逮捕到周、陳、童等詐騙集團成員。（金門縣警察局提供）

2025/04/02 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕政府積極打詐，詐騙集團的周姓幹部因為在台灣本島找不到車手，竟跨海到金門縣招兵買馬，再回到台灣本島向被害人取款得手八十萬元，其中一名嫌犯因良心不安向警方自首，檢警偵查後破獲詐團；金門地檢署昨天起訴周姓等四名嫌犯，求刑一年六個月至二年不等。

金門地檢署表示，由於檢警單位努力打詐，詐團的周姓幹部在台灣本島找不到合適的車手共犯，透過金門籍的童姓友人牽線，跨海至金門招攬當地的陳男、黃男擔任車手，周嫌自任「車手頭」並監控取款動向。

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檢方指出，周嫌等人透過LINE釋出「投資股票、保證獲利」等詐術，先在桃園市向黃姓被害人詐財得手三十萬元，接著又對王姓被害人佯稱可以融資股票獲利，在新北市新店區詐得五十萬元，兩次共得手八十萬元。

事後，黃姓共犯因良心不安向警方自首，金門縣金湖警分局報請金門檢方指揮偵辦，陸續在金門縣及台灣本島執行拘提、搜索，逮捕周姓等四名嫌犯；檢方在起訴書斥責四嫌身心健全，竟不循合法途徑賺取勞務所得，利用詐欺謀取不法所得，惡性不輕。

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