丟汽油彈燒艋舺龍山寺 抓到廟宇慣犯

呂男拿自製汽油彈在龍山寺側門丟擲縱 火。 （記者王冠仁翻攝）

2025/04/02 05:30

幸未釀災 2小時逮曾在多間廟宇埋雞頭的呂男

〔記者王冠仁／台北報導〕卅七歲呂姓男子過去幾年間，多次到中南部數十家宮廟假裝參拜，實則趁廟方人員不注意，偷偷在爐內埋入生雞頭，屢屢登上新聞版面。沒想到，他近日到台北市知名廟宇、國定古蹟龍山寺，以米酒瓶自製汽油彈，在凌晨時刻於龍山寺側門丟擲；幸虧有路過民眾告訴保全，保全及時撲滅火勢並報警，警方也在他犯案後二小時逮到人。

請繼續往下閱讀...

警方調查，呂男平時住台中，他上月十九日凌晨四時許，拿著裝有汽油的米酒瓶，在瓶口塞入棉布後，跑到龍山寺側門點火丟擲。不過，由於他是從側門門縫丟擲米酒瓶，力道太小，瓶身沒碎裂，只有引起小規模火勢。當時有民眾見到起火，通知廟方保全撲滅，未釀災。

警方接獲保全報案後，立刻調閱監視器畫面追查，發現縱火者犯案後往艋舺公園方向逃逸，警方根據縱火者的衣著特徵，循線前往逮人，在案發後二小時於艋舺公園附近逮到呂男。

據悉，呂男否認犯案，還推說自己沒有縱火。但警方發現他在縱火前就曾在龍山寺周邊徘徊，疑似就在勘查地形，並根據相關事證，將他依公共危險、違反文化資產保存法等罪嫌送辦。

警方指出，呂男在二○二二年底開始，先後多次在中南部多處知名廟宇，趁廟方人員不注意時，將生雞頭、生雞肉埋入天公爐中，或拿不明液體朝天公爐內噴灑，至少有卅多間廟宇受害。他多次被警方逮到，被依褻瀆祀典罪嫌送辦，當時他曾聲稱此舉是為了「還願」，但其行徑怪異，令人不解。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法