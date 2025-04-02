收百萬和雞血石／前高院庭長當司法黃牛 判2年

曾任高等法院庭長的律師高明哲。（資料照）

2025/04/02 05:30

謊稱可行賄詐富商

〔記者張文川／台北報導〕曾任高等法院庭長的律師高明哲，六年前被富商程萬遠指控，謊稱可行賄、打點他的智財案件更二審承審法官，程交付一百萬元和雞血石雕件給高去處理，但法院最終仍判程敗訴，憤而告發高明哲詐欺，高否認犯罪，台北地院依詐欺取財罪將高判處二年徒刑。可上訴。

判決指出，高明哲於二○一九年向訴訟案件當事人程萬遠聲稱，可以打通承審其訴訟的智慧財產法院更二審的林姓受命法官，程萬遠信以為真，提供一百萬元現金和一座雞血石雕件給高去關說林，程要求不多，只拜託林不要被訴訟對造關說或收買。

請繼續往下閱讀...

後來程仍被判敗訴，程認為被高明哲欺騙，向調查局告發高詐欺。北檢認定高沒有行賄或關說舉動，卻詐取程的資金和雞血石拒不歸還，將他起訴。

高明哲不認罪，強調程的說詞前後矛盾，程的公司股東有多名前司法官，不須動用他去行賄和關說，他也不會以明顯拙劣的謊言行騙，而不被其股東拆穿，認為程是不甘官司失利就指控別人騙他，辯詞不被採信，合議庭認定高有利用官司機會詐取財物的不法意圖，判刑二年。

高明哲曾捲法官蕭仰歸關說案

高明哲先前曾捲入前最高法院法官蕭仰歸關說案，蕭的兒子蕭賢綸二○○八年在基隆市開車肇事逃逸，一審被判有罪並緩刑，蕭仰歸向承審二審的時任高院審判長高明哲關說，二審果真改判無罪，北檢事後依刑法「枉法裁判罪」起訴高明哲，但歷審都認定證據不足，去年七月判高無罪確定。

行政處分上，公務人員懲戒委員會（懲戒法院前身）決議蕭仰歸休職六月、高明哲降二級改敘，二人隨即退休，合開律師事務所。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法