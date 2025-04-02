鍾文智落跑》高院稱曾電詢 檢「沒印象」先自查

鍾文智落跑案，檢察官及書記官對電話沒印象與高院合議庭說法不同，高檢署已分調字案行政調查。（資料照）

2025/04/02 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕前「連一鮑魚」董事長鍾文智被重判卅年五月定讞後逃跑，高等法院昨表示，合議庭去年決定不延長鍾文智的科技設備監控前，曾請書記官「電話」詢問檢方意見，但據悉，高檢署檢察官及書記官對這通「電話」早已沒印象，雙方說法不同，高檢署為了釐清內部人員有無疏失，已分「調」字案行政調查。

鍾文智逃跑後爆發高院合議庭辦案有程序瑕疵等問題，據了解，高院自律委員會開會決定將合議庭審判長邱忠義、受命法官陳勇松送評鑑主要理由有三點，第一是邱、陳兩人決定鍾文智不延長科控後，竟未沒製作裁定正本送達檢、辯雙方，第二是邱忠義事後兩度在審理單上手寫「補充」其當時裁定理由，例如鍾文智身體因素等，卻未註明原因及時間。

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第三則是爭議焦點，依高院說法，陳勇松曾指示書記官「致電」詢問檢方對未延長科控的意見，書記官詢問後製作的電話紀錄只有「本院擬增加保金兩千萬保金，檢察官有無意見？」卻少了重點「不予延長科控」，陳發現後請書記官回憶並重製、抽換。

這種「A、B」版本電話紀錄，令外界傻眼，雖書記官自稱經回憶確定有致電檢方詢問未延長科控意見，但高檢署檢察官及書記官早已因時隔太久，沒有印象，令外界對這通「電話的內容」打上大問號。

一名檢察官指出，司法實務上，院檢之間雖會以電話聯繫一些事情，但這種決定「延長或不延長科控」重要事項，通常以書面為之，高院稱有以電話詢問不延長科控，實屬少見；但高檢為了釐清內部人員有無疏失，分案行政調查。

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