朱立倫妻舅高思博 曾幫鍾辦公聽會／立委：徹查助鍾文智者金流

國民黨中常委高思博。（資料照）

2025/04/02 05:30

郭國文︰鍾判刑前 砸錢塑造成人權問題

〔記者陳政宇、施曉光／台北報導〕前「連一鮑魚」董事長鍾文智涉違反「證券交易法」，被重判卅年五月定讞後棄保潛逃。民進黨立委郭國文昨直指，重大經濟犯罪落跑，對司法威信、政府是一大恥辱，呼籲應徹查在鍾文智判刑前後有所勾結者的金流；郭也披露，國民黨主席朱立倫的妻舅、國民黨中常委高思博，就用其「中華人權協會」幫鍾辦公聽會。

「鍾文智從判刑前，到判刑後有所勾結的人，都應該徹查金流！」郭國文表示，鍾文智在被判刑前，到處砸錢請人幫他寫文章，搞得好像關他就是迫害人權的問題，例如高思博就用自己的「人權協會」，幫鍾辦了公聽會。

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鍾逃跑疑點多 恐已買通各系統

郭國文說，鍾文智判刑確定要被關超過卅年，終於要接受法律制裁時，竟然又讓人跑掉了，根本是朱國榮事件翻版。重大經濟犯罪一再落跑，這對司法威信和政府都是一大恥辱，整個逃跑過程疑點重重，高院甚至涉及以AB稿造假電話紀錄，鍾恐怕早已買通政府各系統，這些知法犯法的人也早就有準備。

郭國文認為，政府要經得起考驗，就應該擴大徹查範圍，不只審判相關人員，過去跳出來幫鍾文智請命的、寫文章、開記者會、公聽會的人，金流都應該受到檢驗。

高思博︰辦學術研討會 非公聽會

中華人權協會曾於二○二二年九月廿六日舉辦「有價證券的正名與人權保障」研討會，邀集專家學者共議。「中華人權協會」理事長高思博回應，應該是協會舉辦過學術研討會，非公聽會，研討會議程內容是收到相關案件的投訴，其中對於TDR（台灣存託憑證）到底是否為有價證券，這個問題在律師界非常有爭議。

該協會表示，向來關注司法公正，當然認為案件當事人應積極面對司法，而非脫法逃避，同時亦認為應顧及被告在司法程序中的公正待遇。

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