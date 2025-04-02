搖晃嬰兒成殘 保母判關4年確定 民事賠1411萬

63歲保母蕭美智涉搖晃嬰兒成殘，二審改認定是成年人傷害兒童致重傷罪，加重判4年徒刑，最高法院駁回蕭婦上訴定讞。（資料照）

2025/04/02 05:30

〔記者張文川／台北報導〕領有保母證照的台北市六十三歲保母蕭美智，受託照顧不到九個月大的男嬰，僅短短八天竟使男嬰疑因搖晃頭部過度，導致腦水腫併發癲癇、腦萎縮、視皮質失明。一審依業務過失傷害致重傷罪輕判一年半，二審改認定是成年人傷害兒童致重傷罪，且被揭發後，還控告家長誹謗，未見悔意，加重改判四年，最高法院駁回蕭婦上訴定讞。

事發還控家長誹謗 未見悔意

民事方面，一審士林地院今年二月判蕭婦應賠償男嬰的終身醫療、看護費等一一一一萬餘元、其父母各一五○萬元精神慰撫金，共一四一一萬餘元。

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蕭婦自二○一九年二月十一日受託照顧男嬰，卻疏於保護嬰兒頭部，導致其腦部遭重力撞擊，致硬腦膜下血腫、併發腦病變、癲癇、腦部萎縮，造成發展遲緩、視皮質失明、水腦症。男嬰父親發現兒子四肢癱軟，緊急送醫才知頭部受創而報警，蕭婦供稱是餵食時男嬰忽然往後仰，頭部碰到安全軟墊，當下有嘔吐。

傷害兒童致重傷罪 加重判刑

檢方調查，診斷認定不是嬰兒自身疾病造成，則無論是因搖晃或撞擊造成，均發生於托育期間，蕭婦未盡照料及注意義務，將她起訴。一審士林地院認定蕭婦未善盡防止嬰兒受傷的義務，見男嬰嘔吐後，又未立即送醫，造成男嬰重大傷害，其家人須面對漫長艱辛的復健之路，判刑一年六月。

二審高院改認定為傷害兒童致重傷罪，蕭婦事發不僅未道歉，還對男嬰家長提出誹謗告訴，加重改判四年徒刑，獲最高法院維持定讞。

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