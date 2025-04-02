為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    搖晃嬰兒成殘 保母判關4年確定 民事賠1411萬

    63歲保母蕭美智涉搖晃嬰兒成殘，二審改認定是成年人傷害兒童致重傷罪，加重判4年徒刑，最高法院駁回蕭婦上訴定讞。（資料照）

    63歲保母蕭美智涉搖晃嬰兒成殘，二審改認定是成年人傷害兒童致重傷罪，加重判4年徒刑，最高法院駁回蕭婦上訴定讞。（資料照）

    2025/04/02 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕領有保母證照的台北市六十三歲保母蕭美智，受託照顧不到九個月大的男嬰，僅短短八天竟使男嬰疑因搖晃頭部過度，導致腦水腫併發癲癇、腦萎縮、視皮質失明。一審依業務過失傷害致重傷罪輕判一年半，二審改認定是成年人傷害兒童致重傷罪，且被揭發後，還控告家長誹謗，未見悔意，加重改判四年，最高法院駁回蕭婦上訴定讞。

    事發還控家長誹謗 未見悔意

    民事方面，一審士林地院今年二月判蕭婦應賠償男嬰的終身醫療、看護費等一一一一萬餘元、其父母各一五○萬元精神慰撫金，共一四一一萬餘元。

    蕭婦自二○一九年二月十一日受託照顧男嬰，卻疏於保護嬰兒頭部，導致其腦部遭重力撞擊，致硬腦膜下血腫、併發腦病變、癲癇、腦部萎縮，造成發展遲緩、視皮質失明、水腦症。男嬰父親發現兒子四肢癱軟，緊急送醫才知頭部受創而報警，蕭婦供稱是餵食時男嬰忽然往後仰，頭部碰到安全軟墊，當下有嘔吐。

    傷害兒童致重傷罪 加重判刑

    檢方調查，診斷認定不是嬰兒自身疾病造成，則無論是因搖晃或撞擊造成，均發生於托育期間，蕭婦未盡照料及注意義務，將她起訴。一審士林地院認定蕭婦未善盡防止嬰兒受傷的義務，見男嬰嘔吐後，又未立即送醫，造成男嬰重大傷害，其家人須面對漫長艱辛的復健之路，判刑一年六月。

    二審高院改認定為傷害兒童致重傷罪，蕭婦事發不僅未道歉，還對男嬰家長提出誹謗告訴，加重改判四年徒刑，獲最高法院維持定讞。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播