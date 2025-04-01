宜蘭市代會主席林智勇涉貪案／疑知情 公所多名主管起訴

宜蘭市民代表會主席林智勇涉貪案，被檢方查出利用自身權限，投標承攬受他監督的宜蘭市公所標案，採借牌投標手法獲取不法利益。（資料照）

2025/04/01 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市民代表會主席林智勇涉貪案，被檢方查出利用自身權限，投標承攬受他監督的宜蘭市公所標案，採借牌投標手法獲取不法利益，時任宜蘭市公所多名主管疑明知此事而未揭露，一併被起訴。

宜蘭地檢署查獲林智勇所涉弊案，有宜蘭河濱公園採購案、租用清潔車輛採購案、金六結環保公園採購案、二○二二年宜蘭市民代表選舉賄選案，其中三項是宜蘭市公所標案。

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宜檢指出，宜蘭河濱公園採購案涉犯圖利及政府採購法部分，二○一九年時任宜蘭市公所秘書室主任的黃仁甲，明知林智勇是一鳴企業社實際負責人，仍讓標案決標給一鳴企業社，圖利林智勇。二○二一及二○二二年，時任宜蘭市公所主秘楊秀川也以同樣方式通過決標。二○二三、二○二四年，林智勇、前司機陳志偉則是共同向王姓業者借牌投標。

租用清潔車輛採購案涉犯圖利及政府採購法部分，二○一九年林智勇等人向洗車企業社劉姓業者借牌投標。二○二二年到二○二四年，林智勇、陳志偉再向劉姓業者借牌投標，時任宜蘭市公所清潔隊長周舜虞明知此事，仍審核通過，圖利林智勇。另外，金六結環保公園採購案涉犯政府採購法部分，林智勇也涉嫌借牌投標。

至於二○二二年宜蘭市民代表會選舉涉犯賄選部分，宜檢指出，林智勇為求當選，指示吳姓男子各交付五萬元賄款向二名選民買票，並請受賄人轉達及交付剩餘賄款給其他具有投票權之人。

出身政治世家的林智勇，其父親林李榮華曾任宜蘭縣議員，伯父林榮星當過二屆議長，他三十二歲首度當選宜蘭市民代表就選上主席，之後完成五連霸。

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