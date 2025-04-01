弘仁會詐案起訴29人 首腦等14人收押

查緝行動共查扣平板、行詐用證件資料、毒品、虛擬貨幣等物。 （警政署提供）

2025/04/01 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹聯幫仁堂弘仁會以卅五歲柯定緯為首腦的詐欺集團，以假投資詐騙民眾，新竹地檢署檢察官廖啟村偕同團隊指揮辦案，共發動五波查緝行動，自車手溯源成功破獲核心幹部，柯定緯等十四人全經法院羈押獲准。

受害人數眾多 損失金額數千萬

檢方初估全台受害人數眾多，損失金額數千萬元。新竹地檢署以組織犯罪防制條例、詐欺、洗錢防制法、傷害等罪對主嫌柯定緯等廿九人提起公訴，移請新竹地院審理。

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新竹地檢署指出，因應行政院「五打七安」政策，強化詐欺防制作為，檢察官廖啟村指揮刑事局電信偵查大隊、新竹縣新湖警分局偵辦，鎖定犯罪組織積極溯源，從二○二四年十一月至今年三月間，共執行五波查緝行動，緝獲相關被告計五十二人。同時，查扣平板、手機等五十餘部、點鈔機三台、行詐用證件資料一批、毒品一批、犯案工具鋁棒、電擊棒等物、賓士、BMW等汽車四部，以及現金七百餘萬元、虛擬貨幣USDT四五五三顆（市值約十五萬元）等物。

新竹地檢署表示，為落實政府「五打七安」政策，將持續強化跨機關聯防，並結合警政、金融監理、科技分析與「詐欺預警中心」建置等多元資源，精準清查詐欺樣態，追溯不法金流，追擊幕後首謀，徹底鏟除詐騙根源。

檢方也呼籲民眾，務必提高警覺，對於要求加入通訊群組、下載投資APP或面交現金等情形，應立即察覺可疑並主動查證。

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