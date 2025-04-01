竹聯幫「一家仁」 將詐欺事業企業化

竹聯幫仁堂弘仁會詐騙集團首腦柯定緯等人以Telegram聊天群組「一家仁」為平台召募旗下成員，對外以「鈞舜證券」等虛構投資公司名義誘騙民眾假投資。 （警政署提供）

2025/04/01 05:30

一條龍犯罪 層層分工 結合幫派勢力建立控制系

〔記者廖雪茹／新竹報導〕檢警瓦解竹聯幫仁堂弘仁會成員所組成的詐欺集團，追查發現，該詐騙集團透過弘仁會「一家仁」平台聯繫，自上而下層層分工，結合幫派勢力建立控制系統，從首腦到下游收款形成一條龍式的犯罪鏈結構，不僅對民眾財產安全造成重大侵害，更對社會秩序與經濟金融體系構成嚴重威脅。

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竹聯幫仁堂弘仁會大哥柯定緯、葉男等人主導詐欺集團，對外以「鈞舜證券」等虛構投資公司名義誘騙民眾假投資，對內以以Telegram聊天群組「一家仁」為核心聯繫平台，召募旗下成員，分工執行詐騙、洗錢等不法行為，透過具備高度組織化的運作模式，再輔以組織幫派犯罪模式，儼然將詐欺事業企業化。

「一家仁」詐團在內部建立嚴密的職責分工結構，包括控盤首腦、控台、監控手、收水手、車手等層級，每層角色均有專人負責，資訊上控台統一發送話術指引與應對流程，資金流則由收水手依層級逐步向上集中至水房，再透過虛擬貨幣或第三方人頭帳戶轉移金流。

為取信被害人，該集團車手在面交時會出示偽造員工證件、蓋有公司章的收據，甚至安排「假客服」與「假主管」配合，並透過虛設網站顯示投資獲利金額，營造可提領假象。一旦被害人要求提領時，集團即以話術推託或直接封鎖通訊，最終關閉網站。

黑吃黑 採黑道私刑集體凌虐

檢警並查出，「一家仁」詐欺集團收取詐款除了有一定的SOP流流程，為免車手黑吃黑，更採用黑道私刑手法管理，集團成員去年間監控發現，招募手顏男及車手林男收取被害人現金二一○萬元未即時繳回，首腦柯定緯隨即指示由葉男等以發放報酬名義，引誘兩人至弘仁會三重組織據點，由成員持鋁棒、西瓜刀與電擊棒等凶器，集體對顏、林毆打、綑綁與凌虐並拍攝裸照恐嚇，致兩人嚴重身心創傷，並要求其親友交付二一○萬元方能換取自由。

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