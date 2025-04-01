為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    掃黑扣270槍 警署長：誓將幫派斬草除根

    高檢署掃黑肅槍專案查扣270枝各式槍枝。 （記者姚岳宏攝）

    高檢署掃黑肅槍專案查扣270枝各式槍枝。 （記者姚岳宏攝）

    2025/04/01 05:30

    查獲141黑幫犯罪組織 逮861人 台美合作破獲幫派大型軍火庫

    〔記者姚岳宏／台北報導〕春節期間發生多起幫派衝突、開槍事件，加上為防制藉竹聯幫主黃少岑告別式串聯公開活動，警政署聯合高等檢察署自二月廿四日起至三月七日止，實施全國同步掃黑、肅槍行動專案，查獲黑幫犯罪組織一四一個、犯嫌八六一人，不法金流五四五七萬餘元，查扣各式槍枝二七○枝，其中包括新竹縣警局與美國合作情資破獲的大型軍火庫，昨邀美方駐台代表參加成果展示。

    警政署邀美方駐台代表參加成果展示

    警政署長張榮興感謝與會的美國緝毒局駐台辦公室主任宋建安、聯邦調查局駐台聯絡官鮑爾金、國土安全署駐台辦公室主任盛偉安等美駐台執法人員，強調透過台美情資交換，新竹縣警局得以破獲大型幫派軍火庫，起出卅六把黑槍，包括罕見的HK416突擊步槍，會持續深化與美方合作，共同打擊犯罪。

    另近來桃園黑幫為賭場糾紛，竟以十九歲槍手持突擊步槍瘋狂掃射廿槍，張榮興表示，絕不容忍挑戰公權力，警政署已規劃一系列聚焦打擊作為，誓將幫派斬草除根、請國人拭目以待。

    刑事局指出，台灣警察機關與美國執法單位間的交流合作向來密切，統計近三年台美情資交換共緝獲十五件五十二人（包括跨境毒品、詐欺、槍砲、性剝削及洗錢等案)，另緝捕滯外逃犯廿八人。

    警政署強調，打擊組織犯罪無國界與地域之分，未來將在台美執法機關現有的交流合作基礎上，針對製造、販賣、運輸槍械、毒品及從事詐欺等犯罪資產與利得，持續強化合作，並澈底斷絕犯罪活動資本。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播