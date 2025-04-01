掃黑扣270槍 警署長：誓將幫派斬草除根

高檢署掃黑肅槍專案查扣270枝各式槍枝。 （記者姚岳宏攝）

2025/04/01 05:30

查獲141黑幫犯罪組織 逮861人 台美合作破獲幫派大型軍火庫

〔記者姚岳宏／台北報導〕春節期間發生多起幫派衝突、開槍事件，加上為防制藉竹聯幫主黃少岑告別式串聯公開活動，警政署聯合高等檢察署自二月廿四日起至三月七日止，實施全國同步掃黑、肅槍行動專案，查獲黑幫犯罪組織一四一個、犯嫌八六一人，不法金流五四五七萬餘元，查扣各式槍枝二七○枝，其中包括新竹縣警局與美國合作情資破獲的大型軍火庫，昨邀美方駐台代表參加成果展示。

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警政署邀美方駐台代表參加成果展示

警政署長張榮興感謝與會的美國緝毒局駐台辦公室主任宋建安、聯邦調查局駐台聯絡官鮑爾金、國土安全署駐台辦公室主任盛偉安等美駐台執法人員，強調透過台美情資交換，新竹縣警局得以破獲大型幫派軍火庫，起出卅六把黑槍，包括罕見的HK416突擊步槍，會持續深化與美方合作，共同打擊犯罪。

另近來桃園黑幫為賭場糾紛，竟以十九歲槍手持突擊步槍瘋狂掃射廿槍，張榮興表示，絕不容忍挑戰公權力，警政署已規劃一系列聚焦打擊作為，誓將幫派斬草除根、請國人拭目以待。

刑事局指出，台灣警察機關與美國執法單位間的交流合作向來密切，統計近三年台美情資交換共緝獲十五件五十二人（包括跨境毒品、詐欺、槍砲、性剝削及洗錢等案)，另緝捕滯外逃犯廿八人。

警政署強調，打擊組織犯罪無國界與地域之分，未來將在台美執法機關現有的交流合作基礎上，針對製造、販賣、運輸槍械、毒品及從事詐欺等犯罪資產與利得，持續強化合作，並澈底斷絕犯罪活動資本。

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