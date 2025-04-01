被告潛逃 檢察總長：吊銷護照 緝捕歸案

檢察總長邢泰釗昨上網路政論直播節目受訪時指出，電子監控對防逃有一定效果。（資料照）

2025/04/01 05:30

受訪表示電子監控對防逃有一定效果

〔記者王定傳／台北報導〕連一鮑魚前負責人鍾文智被判重刑定讞後棄保潛逃，高院也因未延長其電子監控，引起抨擊；檢察總長邢泰釗昨上網路政論直播節目受訪時指出，電子監控對防逃有一定效果，但法院對已棄保潛逃的國寶集團總裁朱國榮未予以電子監控、鍾文智則是未延長監控，也因此，最高檢察署要求檢察官在法院詢問時，對有逃亡疑慮的被告，一定要表達依法監控態度，且一旦發現被告潛逃，會立即通報外交部註銷護照，並督導警方緝捕歸案。

我國近年來陸續發生朱國榮、鍾文智或昔日角頭大哥、「PGTalk」負責人林秉文棄保潛逃案例；邢泰釗表示，台灣是民主、多元且法治的國家與社會，加上四面環海，難免會有漏洞給不法之徒有機可乘，但這種情形不是近年來才發生，早期就曾發生人犯搭舢板或坐船，也就是俗稱「坐桶仔」逃往海外，藉此躲避刑責。

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邢泰釗指出，即使如此，檢查機關也做了很多事情，希望改善這種狀況，例如，一旦發現棄保潛逃，檢方就會通知外交部註銷逃犯護照，並督導警察單位盡力緝捕歸案。此外，最高檢在鍾文智棄保潛逃後，請台北地檢署查明釐清此事；據了解，最高檢是請北檢釐清檢方的作為是否有精進或改善的空間，並未涉及法院，北檢已調查完畢並回報。

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