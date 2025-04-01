未送達檢方 就解除鍾文智監控／司改會:合議庭涉圖利應究責

前「連一鮑魚」董事長鍾文智被重判卅年五月定讞後逃逸，事後各界批評高等法院未延長其電子監控，以致檢警錯失先機。（資料照）

2025/04/01 05:30

〔記者王定傳、張文川、楊國文／台北報導〕前「連一鮑魚」董事長鍾文智被重判卅年五月定讞後逃逸，事後各界批評高等法院未延長其電子監控，以致檢警錯失先機；劍青檢改昨批評，審判長邱忠義為主的合議庭，不顧檢方要求延長監控且未通知檢方，片面通知律師帶鍾文智拆卸監控設備，行徑異常，盼高院自清，若有妨害司法公正或偽造文書情事，請依法移送評鑑或啟動告發；民間司改會則質疑合議庭有圖利之嫌，籲盡速積極究責。

檢察官兩度要求延長監控 均無下文

劍青檢改指，高院合議庭去年十月九日針對鍾文智是否延長電子監控開庭，檢察官兩度要求延長監控，法官僅回應將以書面裁定通知，此後均無下文，隨後竟由審判長與法官在審理單上簽名，以電話通知律師帶鍾文智拆卸監控設備，合議庭的行徑異常至極，當時如何與辯護律師私下聯絡及箇中曲折，更應詳為調查。

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劍青檢改︰合議庭行徑異常至極

劍青檢改並指，三月廿八日、鍾文智逃跑後，合議庭突上傳書記官製作的裁定書，但裁定日期竟填載為去年十月十四日，延誤五個月又十四日，邱忠義事後還對媒體說：「合議庭略式裁定後，承審法官的書記官要如何通知或送達，那都是書記官執行層面的問題」，顯然定調是書記官的錯，這名書記官是全案關鍵證人，為保護其後續陳述公正性及調查結果正確性，請高院將其調離該合議庭，並為妥適職務的安排。

民間司改會則表示，高院合議庭當時未當庭宣示、未製作正式裁定書，也未送達檢察官，即片面通知辯護人辦保，明顯違背刑事訴訟法規定，有圖利鍾文智之嫌，更嚴重違反程序正義，屬重大司法風紀案件，繼石木欽案之後，再次重創司法公信力，有關機關應積極究責。

司改會並呼籲法評會盡速決議是否移付懲戒，司法院、監察院也應善盡主動調查權責，而針對合議庭對外受訪時所稱「行之有年」的「略式裁定」，已造成人民對司法實務運作的困惑與質疑，司法院應徹底調查此一「慣習」運用與影響，並公開對外說明，以確保程序合法妥適。

此外，針對劍青檢改質疑，高院曾在媒體群組表示，最高法院、檢察官當時對是否延長科技監控「沒意見」，批評這是試圖帶風向卸責；但高院昨出示對話截圖，否認此指控，表示當時並無此說法。

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