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    YouBike辣妹搖搖晃晃 酒測值爆表

    林女得知騎腳踏車酒駕也會開罰，滿臉驚訝。（民眾提供）

    林女得知騎腳踏車酒駕也會開罰，滿臉驚訝。（民眾提供）

    2025/04/01 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市三月八日凌晨發生洗車工無照酒駕，闖紅燈撞死打工跑外送無辜醫大生，第一分局大動作抓酒駕，無論汽車、機車、電動車、甚至腳踏車通通難逃法網，期間一名辣妹酒後騎YouBike被攔下，結果酒測值嚴重超標，辣妹驚呼不知酒後騎腳踏車也違規，警方則開出罰單，最高可開罰二千四百元。

    第一分局大誠分駐所警員林冠賢，三月廿七日凌晨巡經中區中華路段時，發現林姓女子（廿四歲）騎YouBike搖搖晃晃疑酒後騎車，將她攔下詢問「有喝酒嗎」，林女大方承認「有」，沒想到呼氣酒測值竟高達零點五二毫克，當警方告知她「腳踏車酒駕也一樣」時，她驚訝得睜大雙眼，滿頭霧水連聲驚呼：「這樣也會嗎？我以為只有汽機車才算酒駕！」

    警方當場對林女開罰，依《道路交通管理處罰條例》第七十三條規定，酒測值超過零點一五毫克者，騎腳踏車可處一千二百元至二千四百元罰鍰，拒測罰四千八百元，並禁止繼續騎乘，林女得知自己酒駕被罰，滿臉懊悔，頻頻向警方道歉：「真的不好意思，我下次絕對不敢了！」。

    第一分局交通組解釋，酒後不應再使用任何交通工具，縱使酒後騎腳踏車，只要酒測值超標仍會開單處罰，如使用具電池驅動提供動力之電動輔助自行車，若酒測值零點二五毫克以上，還會構成刑法公共危險罪。

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