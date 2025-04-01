消防署：環境妥適才可實際操作

護理師在消防人員引導下準備爬窗進行緩降。（記者徐聖倫翻攝）

2025/04/01 05:30

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市天主教輔仁大學附設醫院及新北市政府消防局，上月廿七日於醫院內進行消防安全演練及宣導，但在學習使用避難器具過程中，一名方姓女護理師操作緩降機時不慎墜落重摔，造成右手肘骨裂。對此，消防署表示，已函請消防局調查此案原因及研提改善措施，做成案例教育，並函請各消防機關、防火管理人訓練機構特別注意訓練安全。

消防署指出，以防火管理人訓練為例，消防安全設備操作中如有緩降機操作課程，訓練機構在訓練時除了以影片、圖示、示範講解外，也得實際操作；若進行實際操作，須做好安全確保，於緩降機下端舖設軟墊、固定架應牢固、指導人員應確認學員套掛牢靠、姿勢正確才可下降，平時也應做好緩降機本體的維護（如避免日曬雨淋）。

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消防署說，已函請新北市消防局調查此案原因及研提改善措施，做成案例教育，並函請各消防機關、防火管理人訓練機構特別注意訓練安全，尤其緩降機的操作訓練，可用教學影片或在安全處所進行緩降機的繩索套掛、束緊與下降，取代實際場所操作，若需實際操作，應確定環境妥適及人員安全方可進行，避免再發生訓練時學員受傷事故。

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