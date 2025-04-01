消防演習 緩降變瞬間撞地 輔大醫院護理師骨裂住院

輔大醫院行政副院長龔家騏接受媒體聯訪。（輔醫提供）

2025/04/01 05:30

〔記者董冠怡、徐聖倫／新北報導〕位於新北市泰山區的輔仁大學附設醫院（簡稱輔大醫院）三月廿七日在院內舉辦消防演練，廿九歲的方姓女護理師在二樓操作緩降機垂降時不慎重摔落地，造成右手骨裂、唇部腫脹，所幸意識清楚，目前住院休養中。外界質疑此次演練，為何未在地面鋪設軟墊？輔大醫院行政副院長龔家騏昨天解釋，為了模擬真實情境才未在地上鋪設軟墊；但協助演練的新北市消防局說，曾建議醫院設置軟墊，未被採納。

模擬真實情境 地面未鋪軟墊

據悉，輔大醫院委託新北市消防第二大隊泰山分隊於上月廿七日前往醫院協助醫院自辦的消防宣導演練，院方人員欲自行操作升降機，以保證意外發生時人人都會使用，但卻在這過程中發生意外。

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有民眾在「爆料公社」上傳約一分鐘的影片，畫面顯示，當時消防人員正在二樓指導方姓女護理師操作緩降機，協助將安全套索固定，再讓方女戴上手套、爬出窗外準備進行緩降，她疑因緊張而抓空緩降索，導致身體懸掛在半空中，在場的消防人員見狀，趕緊抓住繩索用力支撐，未料約五秒鐘後，緩降索突然鬆脫，方女正面朝下摔落在地，現場人員一度想衝上前提供緩衝未果，趕緊檢查她的傷勢並送到急診室。

民眾批評說，「輔大醫院不顧員工性命？現場竟無防護軟墊，造成員工重摔住院。」

院方：會承擔醫療照顧責任

龔家騏指出，演練前有擬定計畫、教育訓練與模擬，共有八名醫院人員參與，也有消防人員示範並從旁協助，為了模擬真實情境才沒有鋪設軟墊，方姓護理師的年資大約六年，事發後意識清醒，檢查是右手肘部分骨裂、唇部腫脹，正在治療中，院方會承擔醫療照顧責任。

龔家騏表示，會檢討消防演練的作業程序，緩降繩索是否不夠緊密？或是人員操作緊張造成疏失等？責任歸屬仍在釐清，設備基本上並無異常，均按政府規定檢驗，一年前曾檢修兩次。輔大醫院並說，方姓女護理師因傷勢疼痛，正在臥床休養中，加上她驚嚇過度，暫時不便受訪。

消防局回應說，泰山消防分隊受邀協助輔大醫院辦理消防宣導，院方希望實際操作緩降機，泰山分隊事先有明確告知有風險性，建議透過講解取代，但最後仍尊重輔大醫院的意願；過程中為求慎重，消防人員先示範操作，並錄製影片作為事前教學，也曾建議設置軟墊避免墜落受傷的風險，但仍不幸發生憾事。

護理師最終墜落一樓地面，所幸未傷及要害，經救治後生命無虞。（記者徐聖倫翻攝）

護理師疑似太緊張，手沒抓好繩索跌出窗外。（記者徐聖倫翻攝）

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