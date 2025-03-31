賣帳戶詐11人 僅判6月 法界︰判刑過輕無法遏止詐騙

不少民眾被保證獲利等話術詐騙，圖為南市警方宣傳詐騙案件 樣態，提醒民眾注意。 （資料照）

2025/03/31 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕有多次毒品前科的劉姓男子約定以兩萬元代價出借帳戶，幫助詐團詐騙十一名被害民眾，其中逾半民眾被以「保證獲利」等話術詐騙得手，但劉僅被高院判刑六月、併科罰金廿萬元，法界認為判刑過輕，無法遏止詐騙，刑事局提醒民眾，投資不可能「保證獲利」，勿受騙上當。

林曜辰律師認為，此案被害人多達十一人，洗錢罪正犯最重可判處七年徒刑，劉提供帳戶供詐騙、洗錢犯罪，被認定是幫助犯，卻僅被判刑六月，判刑不重，值得商榷，不具名的高檢署檢察官認為，詐騙案猖獗，但法院量刑過輕，無法有效遏止詐騙案。

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刑事局指出，詐騙集團詐騙手法推陳出新，常見詐騙手法包括假公務機關（警察、檢察官）詐騙、假交友（援交）詐騙、Line訊息詐騙和網路購物詐騙等。

警方表示，依二○二三年詐騙案統計，各類詐騙案件中以投資詐騙為最大宗，占比高達四成三，若聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」，必定是詐騙，與此案詐騙集團詐騙話術如出一轍，民眾投資時應謹慎，勿輕信來源不明的投資管道或網路連結。

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