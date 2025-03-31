詐2百萬每月賠5千／車手分期33年還錢求減刑 法官駁回

車手與被害人和解，承諾每月分期付款賠償五千元，再上訴聲明減刑，法官認為比例懸殊、杯水車薪，駁回上訴。圖為示意圖。（資料照）

2025/03/31 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕郭姓大貨車司機改行加入詐欺集團當車手，向石姓被害人拿取二○○萬元，還在偽造的收據上簽自己本名，警察很快抓到他，收據也成為鐵證，但贓款已轉交上級，一審依加重詐欺罪判刑一年二月，他上訴並趕緊與被害人和解，再上訴聲明減刑，二審卻認為，郭男承諾每月分期付款賠償五千元，至本月（三月）止只付五千元，剩餘需要卅三年三個月才能清償，比起二○○萬元損害，顯然是「比例懸殊、杯水車薪」，駁回上訴。

判決書指出，高職畢業四十歲郭姓大貨車司機，二○二三年十一月加入詐欺集團，同年月廿八日假冒投資公司人員，拿簽有本名的假收據，跑到南投縣向石姓男子取走現金二○○萬元，再搭計程車到台中市轉交身分不詳的上級，南投縣草屯分局員警依假收據簽名等線索抓到他，他宣稱沒有獲得酬勞。

請繼續往下閱讀...

偵查時否認詐騙 不能減刑

南投地方法院認為，郭男偵查時否認詐騙，至審理時才坦承犯行，不能減刑，但考量他沒前科，依「三人以上共同以網際網路詐欺取財罪」判刑一年二月。

郭男上訴高等法院台中分院，他強調已與被害人和解，承諾全數賠償損失，今年三月先付現金五千元，餘款一九九萬五千元，從今年四月廿日起，每月分期付款五千元，他已積極尋求彌補受害人損害，聲明二審減刑。

雖和解 不足動搖一審量刑妥適性

合議庭法官卻認為，一審判處一年二月，已是極輕刑度，更重要的是，郭男到今年三月僅賠償五千元，比較石男高額損害，是「比例懸殊、杯水車薪」，剩餘還需卅三年又三個月才能全數清償，雙方雖和解，仍不足以動搖一審量刑的妥適性，判決駁回上訴，可上訴三審。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法