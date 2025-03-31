帳戶賣詐團「沒拿到錢」 白做工判刑6月 還得賠340萬

不少民眾被假冒檢察官詐騙，圖為南市警方宣傳詐騙案件樣態，提醒民眾注意。 （資料照）

2025/03/31 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕劉姓男子和詐騙集團約定以兩萬元代價提供帳戶等資料，詐團騙取十一位被害人匯入共四百八十一萬元款項至該帳戶後，隨即提領一空，劉不僅白做工，還被依幫助洗錢等罪判刑六月、併科罰金廿萬元；被騙最慘的馬姓女子向劉求償三百四十萬元，高等法院判決劉應全數賠償，可上訴，其他求償案則審理中。

11被害人 共匯款4百多萬元

檢方調查，劉男與詐團約定以兩萬元代價，二○二二年二月間在新北市板橋區交付銀行存摺、提款卡、密碼及網銀帳號給詐團成員「小陳」，詐團再假冒檢警人員，佯稱涉及洗錢、或以加入投資群組，「保證獲利」等話術，騙取十一位被害人匯款到劉男帳戶內，共四百八十一萬多元款項，檢警查獲劉男後將他起訴，被害人亦提告、求償，劉男坦承賣帳戶後，對方就失去聯繫，「我根本沒有拿到錢」。

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劉男另面臨多起求償 審理中

新北地院認定，劉自白犯罪，給予減刑，以幫助洗錢罪輕判五月徒刑，可易科罰金十五萬元、併科罰金五萬元。檢方認定判刑過輕，提起上訴，高院審理認為，劉犯後未與被害人和解或賠償，加重改判六月徒刑、可易科罰金十八萬元，併科罰金廿萬元。可上訴。

十一名被害人中，馬姓女子被騙多達三百四十萬元，她指控，詐團假冒檢察官騙稱「妳涉及洗錢案，需提供保證金在法院」，她依照指示提供她的銀行帳號、密碼等資料，帳戶內三百四十萬元隨即被人分批轉帳至劉的帳戶並領走。

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