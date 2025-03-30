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    首頁　>　社會

    恐怖情人 偷前女友先烈父遺骸逼復合

    在監的呂男為求復合，竟偷前女友亡父骨骸。（圖為呂嫌寄給湯女恐嚇信，記者吳仁捷翻攝）

    在監的呂男為求復合，竟偷前女友亡父骨骸。（圖為呂嫌寄給湯女恐嚇信，記者吳仁捷翻攝）

    2025/03/30 05:30

    恐嚇信寫遺骸自取

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市樹林區發生荒誕恐嚇案，湯姓女子接到恐嚇信，赫見內附亡父骨灰罈遺照及多張相關照片，還寫「遺骸自取」等字句，湯女報案及向國軍公墓查證，發現被列為「先烈」的亡父骨骸、旌忠狀、表揚令都遭竊；新北市警局專案小組查出是湯女的呂姓前男友偷走，進而在林口區的山溝尋回骨灰罈等失物，趕在清明前發還家屬。

    據了解，湯父早年參與過八二三炮戰等多場戰役，辭世後因戰功入祀忠烈祠，獲頒旌忠狀及褒揚令，連同骨灰安奉在國軍五指山公墓。

    四十九歲湯女是在上月間收到恐嚇信，查詢確認亡父骨灰罈等物都被盜後，向樹林警分局報案。樹林警方會同汐止警方偵辦，湯女告訴警方，兩年前因不堪呂姓前男友騷擾，曾申請保護令。

    山溝尋回骨灰罈

    警方過濾監視器及分析網路、通聯紀錄等，認定呂男涉案，且可能將骨灰罈等物棄置在自家附近，前天借提因案入獄的呂男，確認失物的可能位置後，前往林口山溝尋找，果然尋回失物。

    湯女與家人趕到警局領回，感謝警方讓亡父重獲香火供奉。

    呂男承認犯案，但拒談動機。警方研判他想與前女友湯女復合不成，與湯女發生訴訟及涉嫌騷擾湯女，涉改以竊取湯女亡父的骨骸恐嚇。警方詢後，將呂男依竊取遺骨、恐嚇等罪送辦。

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