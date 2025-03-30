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    首頁　>　社會

    3年輕人擁3把長槍 為傳播妹當街轟25槍

    三名涉及屏東市瑞光南路槍擊案的嫌犯，投案交出XPA12霰彈槍（右起）、QC10衝鋒槍、MK18步槍等三把制式長槍。（警方提供）

    三名涉及屏東市瑞光南路槍擊案的嫌犯，投案交出XPA12霰彈槍（右起）、QC10衝鋒槍、MK18步槍等三把制式長槍。（警方提供）

    2025/03/30 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市瑞光南路三月十七日發生槍擊案，兩方人馬因傳播妹坐檯糾紛引發衝突，三名槍手當街開二十五槍，在逃亡十一天後，二十八日晚間投案，交出犯案霰彈槍、步槍及衝鋒槍共三把長槍與五發子彈；警方詢後依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪移送屏東地檢署偵辦，同時擴大追查槍彈來源及在逃者。

    釀5傷 逃11天投案

    屏東警分局長林明波表示，該起槍擊案造成五人受傷，警方專案小組連日追緝至雲林、台中等地區，李姓等三名嫌犯自知無法逃逸，前晚至屏東警分局投案。

    三名槍手分別是十九歲男子李文聖、十九歲男子蔡昇倫及十七歲楊姓少年，交出的XPA12霰彈槍、MK18步槍及QC10衝鋒槍，初判均是制式槍枝，該三把長槍的黑市價格至少一百五十萬元以上。

    警方調查，槍擊案起因與一名傳播女子遭侵害有關，傳播公司人員因而到萬丹鄉一家菸酒行砸店，引發菸酒行不滿，兩方人馬在屏東市爆發街頭槍擊案，菸酒行這一方有三人持槍開二十五槍，造成傳播公司這一方五人受傷。

    警方表示，菸酒行負責人與本案具高度關連性仍未到案，持續追緝中；投案三嫌均來自萬丹鄉的在地宮廟轎班，是否為菸酒行員工還要再釐清。傳播女子遭侵害部分，已依妨害性自主案報請檢方偵辦中。

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