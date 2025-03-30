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    首頁　>　社會

    法界：荒謬程序司法實務罕見 重傷人民信任

    最高法院三月十二日判鍾文智卅年五月定讞後，院檢才發覺鍾男潛逃，檢方已發布通緝。（資料照）

    最高法院三月十二日判鍾文智卅年五月定讞後，院檢才發覺鍾男潛逃，檢方已發布通緝。（資料照）

    2025/03/30 05:30

    〔記者林嘉東／台北報導〕高等法院發生離譜未按程序進行的「疏縱」要犯事件，在不延長被告鍾文智的電子監控過程中，一連串違規行為，致讓重大經濟罪犯潛逃無蹤。律師黃帝穎表示，高院變更強制處分，未依刑事訴訟法規定做裁定，既沒當庭向當事人宣示，也未製作裁定書送達檢察官，嚴重影響程序權利，高院在涉及人身自由的強制處分程序上如此輕率恣意，簡直不可思議。

    高院輕率恣意 不可思議

    黃帝穎強調，高院草率地以審理單代替裁定，背離正當法律程序，更重傷人民對司法的信任，社會難以接受；司法行政部門必須查明，依據法官法第卅條第二項第五款規定「違反辦案程序規定或職務規定，情節重大」，應對法官個案評鑑。

    北部一名法官說，合議庭去年決定對鍾文智以加保兩千萬取代電子監控，理應做成書面裁定送達當事人，或打電話告知檢察官不延長科技監控，讓檢察官有抗告及啟動防逃的機會，結果卻是「悄悄地把人給放了」，等到判決定讞時為時已晚，早已找不到人，此一荒謬的程序在司法實務上極為罕見。

    司法機關應給全民交代

    此外，鍾文智不法所得高達四點七億，犯罪金額如此之高，顯有足夠財力安排逃亡，更何況鍾是有逃亡前科紀錄者，合議庭是否有故意疏縱人犯之嫌，司法機關應查清楚給全民交代。

    高等法院審理鍾文智案的合議庭，除受命法官陳勇松，審判長是邱忠義、陪席法官為蔡羽玄。邱忠義為司法官學院卅九期結業，曾在新竹地檢署擔任九年檢察官及轉任法務部調辦事三年，十六年前轉任新竹地院刑庭法官，審理過震驚社會的新北八里「媽媽嘴」雙屍命案；蔡羽玄為司法官四十七期結業；陳勇松為律師轉任法官，與四十二期的司法官一起分發。

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