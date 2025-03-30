法官「秘密」撤電子監控 鍾文智棄保逃 司院究責高院

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2025/03/30 05:30

加保兩千萬代替電子監控

〔記者林嘉東／台北報導〕「連一鮑魚」前董座、股市聞人鍾文智，九年前炒作歐聖等五檔台灣存託憑證（TDR）套利四．七億餘元，最高法院十二日依證券交易法等罪重判他卅年五月定讞，未料原本基於防逃對鍾男實施電子監控的措施，在高等法院受命法官陳勇松違反程序下，於去年十月十四日悄悄地不再延長對鍾的電子監控，改為加保兩千萬元，而且未對外公告，直至鍾男被判刑確定，院檢才發覺鍾男已消失無蹤。司法院昨天表示，高院疏失部分，將依法究責。

未製書類未公告 檢也不知

司法院針對此事完成調查後，昨天發布聲明指出，高院合議庭裁定鍾文智加保兩千萬元保證金，不再延長所施的科技監控時，未當庭向當事人宣示，未製作正式裁定書、未送達檢察官、也未公告，僅於去年十月十四日以審理單代替裁定，即逕自片面通知辯護人辦理具保程序，並遲至前天才補行製作「略式裁定」對外公開，已違反刑事訴訟法有關裁判宣示及裁判書的製作規定，損及司法公正，至於是否違反辦案程序，將啟動究責程序。

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司法院強調，高院對審理鍾文智案的合議庭未依規公告裁定及送達，預定下週一召開自律委員會議懲。

鍾文智自二○一○年一月至十月間，以相對成交等手法炒作歐聖、揚子江、超級、明輝、特藝等五檔TDR，套利四億多元，金額龐大；由於國寶集團總裁朱國榮前年九月七日棄保潛逃，殷鑑不遠，高院各庭盤點對重大經濟犯加強科技監控，前年十月間傳喚鍾文智到庭，當庭命八千萬元交保在外的鍾男戴上電子腳環，後改為電子手環，並訂十月十七日期滿。

判30多年定讞 才知人已跑

據了解，期滿前，受命法官陳勇松於去年十月九日開庭討論是否延長鍾文智電子手環監控時，檢察官當庭聲請繼續延長電子手環監控，陳則當庭諭知「會再下書面裁定」；陳於十月十四日請書記官打給檢察官問可否加保兩千萬，院方稱檢方當時的回覆是尊重鈞院決定，陳遂以審理單當成略式裁定，通知鍾的律師辦理加保兩千萬元。

人逃了才補製略式裁定書

鍾於十月十七日繳交兩千萬元保釋金後，十月十八日就未再戴電子手環；陳勇松未再以書面通知檢方，檢察官無從得知鍾已無電子監控，無法抗告阻止。

最高法院三月十二日撤銷及自為改判鍾男卅年五月徒刑定讞後，通知檢方啟動防逃機制，北檢通知警方到鍾家盯哨，發覺鍾男失聯，檢方認為鍾有逃亡之虞，發布通緝。

高等法院合議庭去年十月十四日做出毋庸延長鍾文智電子手環監控的決定，直至前天（三月廿八日）才公布刑事裁定。（記者林嘉東翻攝）

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