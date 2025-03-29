新光三越爆炸 查扣菸蒂、瓦斯管、切割器…

台中新光三越氣爆，台中市消防局歷經一個半月鑑識調查，昨天公布鑑定結果，表示是火花引爆瓦斯（天然氣）。（記者蘇孟娟攝）

2025/03/29 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中新光三越百貨公司二月十三日氣爆，造成五人死亡、卅八人輕重傷悲劇，台中市消防局歷經一個半月鑑識調查，昨天公布鑑定結果，表示是火花引爆瓦斯（天然氣）；至於為何現場會有大量天然氣、是否有天然氣的開關閥沒有關閉等可疑情況，消防局表示偵查不公開，台中地檢署亦表示，偵查細節礙難證實。

台中市消防局昨天公布的鑑定內容，與一個多月前的研判相同，但未詳細說明天然氣來源、開關閥是否全部關閉、是吸菸（煙蒂）或切割管線的火花引爆、是否瓦斯管線內的餘氣引爆等。

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中消說明，專案小組歷經十三次現場勘察、投入上百人次，在十二樓找到多項關鍵證物，包括菸蒂、電線、瓦斯管、圓盤切割器等，並完成鑑定報告送中檢，消防局氣爆鑑定委員會一致通過，「同意氣爆發生原因為瓦斯氣爆」。

鑑定報告出爐 確認瓦斯氣爆

消防局副局長楊元吉表示，現場因強烈爆炸衝擊波影響，格局嚴重毀損，物品、管線變形位移，部分證物受損，調查難度提高，專案小組分析每一個可能因素，邀請學者、專家成立委員會，一致同意是瓦斯氣爆。

當初氣爆發生後，欣中天然氣公司強調，氣爆前三天應櫃位調整及整修要求，將瓦斯表拆卸，管路封塞停氣，氣爆後逐樓勘查瓦斯（天然氣）管線外觀及封塞塞頭，均完整正常，天然氣專用激光器檢測也確認沒有洩漏，現場亦無燃燒跡象，氣爆原因與瓦斯無關。

但檢警偵查時，有工人說，氣爆前聞到瓦斯味，還有廠商詢問瓦斯管線開關閥位置，表示要處理瓦斯管線，廿分鐘後就爆炸。依此一說法，全案不排除是樓層內的瓦斯管路既多又長，切割管路時的火花引爆餘氣，也有可能是部分開關閥疏忽沒關好、或關閉後又被打開。

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