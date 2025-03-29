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    賣家注意 詐團分期改騙你

    詐團解除分期付款改騙「賣家 」。 （記者邱俊福翻攝）

    詐團解除分期付款改騙「賣家 」。 （記者邱俊福翻攝）

    2025/03/29 05:30

    〔記者邱俊福／台北報導〕詐騙集團過去利用「解除分期付款詐欺」話術，多以網路買家為目標，近期則將目標轉向賣家，並改用開通金融協議、測試轉帳能力等話術，要求賣家操作ATM或網路銀行遂行詐騙，一名高姓網路賣家就因此受騙五十萬元。

    測試轉帳等話術

    一賣家被騙匯50萬

    刑事警察局表示，高姓被害人透過臉書，抽獎抽中除濕機，幾天後一名買家向他私訊表示，有意購買除濕機，提議用宅配通交易，對方表示會先支付運費，便傳給高男一個平台連結，因高男不熟悉平台流程，依對方指示操作，對方要求高男聯繫平台的「線上客服」預約取貨時間，並簽署托運條款等。

    但過程中，客服人員告知高男操作錯誤，導致（假買家）帳戶遭凍結，必須驗證網路銀行才能解除，高男聞訊，深怕自己的疏忽造成對方麻煩，便加入客服傳來的「XX銀行線上專員」的LINE帳號。

    「專員」很快以視訊指導高男進行匯款，聲稱匯款僅是認證流程，金額會全數退還，高男信以為真，按照指示匯款五十萬元到對方指定帳戶，對方一得手即失去聯繫，高男才知受騙。

    刑事局提醒，此類針對賣家的詐騙手法，會先以買家身分與賣家接觸，之後透過層層的話術轉移注意力，引導賣家進行「網路銀行轉帳功能測試」等，網路賣家須多加小心，慎防上當。

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