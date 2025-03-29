「黑詐結合」最囂張的是竹聯

警方起獲各類贓證物。（記者劉慶侯翻攝）

2025/03/29 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕打擊黑幫犯罪及詐騙集團，為當前政府的治安重點工作，其中幫派與電信詐團、洗錢集團合作的結合型犯罪，更是全力查緝的重中之重，資深辦案人員表示，近年抄查這類犯行，「黑詐結合」最多、犯行最囂張的就是竹聯幫與詐團的勾結，該幫不僅有人直接在國外擔任境外機房的要角，在國內則有不少堂口人士組成車手集團或水房集團，助跨國電詐集團的境外機房領款和洗錢。

引進大馬車手 今年竄至第一

此外，從去年至今的打詐數據分析，被黑幫詐團引介來台擔任車手的外籍人士，以越南、馬來西亞籍最多，馬國車手數雖排第二，但近二個月來有明顯增加趨勢，且已竄為第一。

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黑幫為牟取暴利，除了傳統的毒品、圍事、賭場、暴力討債等不法行徑，近幾年也熱衷投入詐欺犯罪，因此近年警政署發動執行的掃黑專案行動，都會和打詐行動合併，其中查獲黑幫與詐團勾結的案件數，竹聯幫居首。

至於警方查捕車手方面，去年被逮的二萬五0一八名車手中，有七五八名為外籍車手，佔比雖不算高，卻有逐年增加趨勢，其中去年查獲越籍車手五0五人最多，其次為馬國車手一九九名。

今年一月至二月，有六六九四名車手落網，外籍車手有二四一名，其中馬國車手一三四人竄至第一，超過越籍的九十九人。越籍人士在我國擔任車手者眾，主因是逃逸移工；馬國車手逐漸增加，則是該國民眾通華語者多，加上外型與台灣人相似，因而被黑幫詐團鎖定，透過臉書等社群引介來台當車手。

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