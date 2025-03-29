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    追搶銀樓黑白雙煞 闆娘挨撞送加護房

    兩名年輕男子搶走金項鍊後，快速上車逃逸，不到一天就落網。（記者張軒哲翻攝）

    兩名年輕男子搶走金項鍊後，快速上車逃逸，不到一天就落網。（記者張軒哲翻攝）

    2025/03/29 05:30

    兩人都僅20多歲 台中搶20萬金鍊 不到一天在高雄落網

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市梧棲區台灣大道八段一間銀樓，廿七日下午驚傳強盜案，兩名男子佯稱要看金項鍊，趁機搶走一條重約二兩、價值約廿萬元的金項鍊逃逸，銀樓老闆娘遭搶後，騎機車追趕，被搶匪倒車撞傷，送醫救治後轉至加護病房觀察；警方昨日中午在高雄市抓到廿三歲戴姓及廿七歲涂姓嫌犯，查扣剩餘贓款約十三萬元，依強盜罪移送法辦，並持續追查銷贓管道。

    查扣剩餘贓款十三萬

    警方調查，前日下午近四時，兩名男子進入店內佯稱要選購金項鍊，七十歲王姓老闆娘拿出金飾給二人挑選，其中一名男子宣稱要到戶外抽菸，趁店家開啟門鎖之際，兩人搶走一條金項鍊後奪門而出，駕駛轎車沿台灣大道逃逸。

    銀樓老闆娘騎機車追逐途中遇到紅燈，搶匪轎車被前方停等的公車阻擋，竟加速倒車撞倒騎機車趕來的王女，再加速逃逸。王女的兒子隨後趕到，將母親送醫救治，童綜合醫院的醫護人員確認王女意識清楚、左手臂擦挫傷，但遭撞擊而有腦出血情況，迄昨仍在加護病房觀察。

    警方調查，兩嫌從高雄跨縣市預謀犯案，曾事先勘查銀樓周邊地形，挑選在台灣大道路旁銀樓犯案之因，是認為容易潛逃。警方昨在高雄市發現涉案轎車，調閱監視器鎖定戴男二人藏身在苓雅區一處大樓，持拘票逮捕送辦。

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