竹聯承信會派小弟 持步槍轟20槍尋仇

平鎮警分局將吳嫌從苗栗帶回。 （記者黃政嘉翻攝）

2025/03/29 05:30

天道盟同心會詐賭糾紛

〔記者黃政嘉、邱俊福／綜合報導〕桃園市發生黑幫之間為了賭場糾紛，安排年僅十九歲的槍手持突擊步槍，瘋狂掃射對方據點約二十槍事件，來自苗栗的槍手犯後隨即投案，警方認為開槍者只是小弟，查出該賭場的幕後是竹聯幫承信會分子主持，正全力追緝教唆的大哥。

黑幫小弟 19歲槍手投案

囂張黑幫持長槍掃射，不將治安機關放在眼裡，等同公然挑戰公權力，警政署昨天嚴正表示，絕不容許黑道幫派及擁槍罪犯對於治安的任何挑釁行為，已要求警察機關迅速偵破，持續掃蕩不法，展現政府維護治安的決心。桃園警方為壓制幫派逞兇鬥狠、危害治安的氣焰，也立即於昨晚發動雷霆掃黑行動。

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警方初步調查，天道盟同心會潘姓男子在內的五名幫派分子，本月六日到承信會賭場疑出老千，遭脫衣搜身後搜出天九牌，賭場將潘等人痛毆一頓，同時談妥六百萬元和解，事後潘男不甘，糾眾攜刀前往報復傷人。

承信會認為對方竟敢挑釁，安排十九歲吳姓男子昨天上午攜槍彈北上，前往桃園市對方據點、位於平鎮區高雙路八十八巷的一處透天厝，連開約廿槍後逃逸，過程疑有人車接應，吳一回苗栗就向警方投案。因案發地點偏僻，平鎮警分局接獲苗警通報，帶回吳男及報請桃園地檢署指揮偵辦。

美製突擊步槍 至少200萬

警方勘查案發現場，牆面約有廿個彈孔、拾獲十八枚彈殼，槍枝初判為美製M15響尾蛇突擊步槍，該槍五年前的黑市價就要二百萬元；吳男拒絕夜訊，檢警預定今天詳訊。

警政署指出，案發後即指示刑事局投入支援，全力追查槍枝來源，釐清案情及犯罪動機，並防制黑幫尋仇滋事，以穩定社會民心。

吳姓嫌犯同時帶著美製M15響尾蛇突擊步槍到苗栗投案。（記者黃政嘉翻攝）

桃園市天道盟同心會據點昨天上午傳出槍響。 （記者黃政嘉翻攝）

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