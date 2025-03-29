警掃蕩竹聯幫 逮40人4收押

北市警方掃蕩竹聯幫，逮捕幫眾40人、4首惡收押； 有多項前科的仁堂林姓份子組黑吃黑集團洗劫車手，圖為馬籍車手取款，警方蒐證。（記者劉慶侯翻攝）

2025/03/29 05:30

〔記者劉慶侯、邱俊福／綜合報導〕竹聯幫近日因幫主之爭引發紛擾，警方正嚴密注意，不容囂張黑幫挑戰公權力，事實上，該幫因違法犯行嚴重，早已被警方列為全力打擊的頭號幫派；台北市警方從去年底起，就以竹聯幫為目標進行掃蕩，三個月來抄查「仁堂」、「平堂」等多個據點，破獲電信詐欺、黑吃黑、暴力犯罪等三個集團，逮捕幫眾四十人，其中四名首惡遭收押偵辦。

抄查仁堂、平堂等多個據點

針對竹聯幫勾結詐騙集團等結合性犯罪，北市警方蒐證後正逐步收網，據悉，除士林警分局近期破獲上述三個集團，還有數起該幫與犯罪集團勾結的情資，也正由北市刑警大隊、其他分局等持續蒐證偵辦中。

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警方表示，有詐欺、組織犯罪等多項前科的廿八歲竹聯幫仁堂曹姓份子，勾結假投資詐騙集團，安排幫眾充當領款車手、監控手等，以面交方式，半年得手逾三千萬元，警方逮捕廿一人，三名主嫌收押禁見。

破電信詐欺、暴力犯罪等3集團

此外，有槍砲、詐欺、妨害自由等多項前科的廿三歲仁堂林姓份子，得知幫內有人媒介馬來西亞籍民眾來台當車手，與同夥另組黑吃黑集團，確認車手拿到款項就劫走贓款；其中一名馬國車手被押上車洗劫二九一萬元，再載至新北八里丟包，該案逮捕十五人，一人收押。

士林警分局調查，隸屬竹聯幫平堂的三十六歲邱姓女子在賭場與人發生性騷糾紛，涉教唆小弟持刀砍殺對方，警方逮捕四人送辦。

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