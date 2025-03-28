釀38人鉛中毒 盛唐中醫二審刑度減輕

呂世明於案發後改名呂志霖，二審改判5年與2年徒刑。（資料照）

2025/03/28 05:30

前中市議長張宏年一家中毒

〔記者張瑞楨、蘇孟娟／台中報導〕台中市盛唐中醫診所負責人中醫師呂志霖（原名呂世明）、北區九褔中醫診所負責人中醫師洪彰宏，二○一六年將禁止入藥的硃砂加入中藥內，欣隆藥業公司負責人歐國樑又誤把鉛丹當硃砂賣給兩人，導致前中市議長張宏年與現任議員的兒子張彥彤等卅八人鉛中毒，其中一名罹癌患者過世；一審依供應、調劑禁藥等罪名，判處呂七年六月、洪七年二月、歐六年徒刑，二審昨天改判呂五年與二年徒刑（可聲請易服勞役）、洪六年、歐四年二月與三月徒刑（可易科罰金）。

高等法院台中分院二審改判的主要理由是一審對於呂、洪觸犯的供應、調劑禁藥罪次數，是以病患診療次數計算，診療一次論一罪，二審認為同一病患多次診療，應以接續犯的一罪論處比較合理，另外，呂志霖與部分被害人和解，歐國樑過失與患者鉛中毒之間無因果關係，至於一審依藥事法，判處欣隆藥業公司罰金八十萬元，二審則改判處七十萬元罰金，可上訴三審。

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中醫師執照已被廢止的呂志霖，於台中地院一審判決之後，支付一四八五萬餘元與部分被害人和解，向二審法官聲明宣告緩刑，但因仍有部分被害人尚未和解，二審雖然減刑，但是未宣告緩刑。

此案源於台中市議員張彥彤，於二○二○年於臉書貼文，全家人不知何故鉛中毒，台中市衛生局調查發現，收費高昂的名醫呂志霖，到中國學得秘方，把禁止入藥的硃砂調配成「朱代粉」給患者吃，洪彰宏則在「珍珠五寶粉」加入硃砂，中藥商歐國樑又把「鉛丹」誤認是硃砂，賣給兩名中醫師。

對於二審減刑，一家人都鉛中毒的中市議員張彥彤說，家人只相信做壞事都要被制裁，至於要關多關少，已非家屬所能影響，他強調，涉案人「個人造業就個人承擔」，他與家人希望能趕快翻頁，面對新生活。

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