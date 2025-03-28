索賄還接受性招待／綠能弊案 清泉崗士官長起訴求重刑

檢方在陳姓掮客住處搜出大批現金。（資料照）

2025/03/28 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕位於台中清泉崗基地的空軍第三聯隊營區爆發綠能貪瀆弊案！彰化地檢署偵辦發現，該聯隊負責光電招標的許姓中校科長與中校退役葉姓雇員等人，透過陳姓掮客向黃姓業者索取五千多萬元賄款，並提供官兵飲宴、性招待等，檢方將其依貪污治罪條例起訴，並對陳姓掮客、葉姓雇員具體求刑九年，陳姓士官長八年。

起訴書指出，涉案聯隊於二○二二年間辦理光電標租案，公開徵求廠商提供資料，許姓中校科長、陳士官長、葉姓雇員、蔡姓上尉後勤參謀官，利用規劃、審核或監督營區基地，辦理光電招標租案，引進掮客陳男介入，陳再找來黃姓業者投標。

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黃男投標前商定總開發金額為二億元，其中二成作為賄款，而陳男每個月帶軍士官到高檔餐廳飲宴，飲宴結束再帶到旅館性招待，短短一年就招待十三次，每人每次性招待金額約在二萬元，全由陳男或黃男買單。

但現勘後黃男發現其光線條件不佳，恐血本無歸，惟畏懼陳男具有黑道背景，被迫分批交出五千多萬元給陳，再由陳施壓，逼迫軍方把標案金額壓到一億二千萬元。事後，黃男認為自己「跳入賊窟」、「全身的毛被剝得一乾二淨」，此案便爆發開來。

檢方指出，被告等人利用太陽能光電統包廠商間競價比較，可獲不法利益，不但敗壞軍紀，更藉此機會收受賄賂及性招待等不正利益，敗壞官箴。據此，對葉姓雇員、陳姓掮客具體求處有期徒刑九年，陳姓士官長有期徒刑八年，其餘被告部分，則請法院依法量處適當之刑。

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