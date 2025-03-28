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    首頁　>　社會

    司法首例》為死亡被告平冤 諸慶恩無罪確定

    檢察總長邢泰釗昨表示，這是台灣第一件完全基於法律程序救濟，而回復往生者司法清白與名譽的案件，可說是台灣人權保障史上的里程碑，並樹立司法保障人權的典範。（資料照）

    檢察總長邢泰釗昨表示，這是台灣第一件完全基於法律程序救濟，而回復往生者司法清白與名譽的案件，可說是台灣人權保障史上的里程碑，並樹立司法保障人權的典範。（資料照）

    2025/03/28 05:30

    當年向翁茂鍾追債捲官司 上訴時含冤而死

    〔記者王定傳／台北報導〕前百利達銀行已故經理諸慶恩，代表銀行向富商翁茂鍾旗下的怡華公司追債，卻被控偽造定存單判決有罪，來不及平反就離世；最高檢察署為此提非常上訴成功，將此案回復到二審有罪定讞狀態，高檢署緊接著出手聲請再審獲准，昨再以本案原一審判決諸無罪，檢方上訴無理由，宣布撤回上訴，讓此案以一審無罪狀態定讞，諸在過世廿二年後終於洗清冤屈，這也是我國司法史上第一起由檢方為已死亡被告平冤的案例。

    邢泰釗︰司法保障人權的典範

    檢察總長邢泰釗昨表示，這是台灣第一件完全基於法律程序救濟，而回復往生者司法清白與名譽的案件，可說是台灣人權保障史上的里程碑，並樹立司法保障人權的典範。

    22年後終於洗清冤屈

    諸慶恩當年向翁茂鍾追債，卻遭檢舉偽造定存單，一審雖無罪，但二審逆轉改判四月徒刑、緩刑三年，諸在上訴時含冤而死，因諸已死亡，最高法院則就檢方上訴改判不受理。

    這起案件在二○二○年露出曙光，因翁茂鍾長年邀宴多名司法人員並記載筆記本，引爆司法史上最大醜聞；當時指示查辦翁案的台北地檢署檢察長邢泰釗，升任高檢署檢察長後即指示聲請再審但被駁回，二○二二年，邢以檢察總長身分為此案提非常上訴成功，高檢署接著聲請再審獲准後，再以「諸主觀無犯意」等四大理由撤回上訴，歷經逾四年救濟，諸無罪定讞。

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