囚小黑屋啃肥皂裝瘋 被轉賣20次

2025/03/28 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中商演歌手陳康岳，被騙到緬甸詐騙園區受困長達一九三天，囚禁期間非人的生活，外界難以想像，他親自揭露園區內令人毛骨悚然的「小黑屋」，雙手被銬在臭水溝上鐵管，只能站著睡覺，還要面對電擊棒、塑膠袋窒息，甚至喝屎尿水等酷刑折磨。

陳康岳表示，在緬甸多個詐騙園區，他始終拒絕配合詐騙，沒騙過任何人，他的遭遇去年十月廿八日被台灣媒體曝光後，立刻遭到管理者的憤怒懲罰，關進「小黑屋」囚禁，原本只是三天的一個「套餐」行程，他卻被關了長達十四天。 陳描述說，「小黑屋」如同屠宰場的牢房，四周裸露著粗糙的水泥牆，地面有一條臭水溝，受害者呈站姿，雙手銬在一條連通鐵管，食物極度匱乏，「三天只給一餐，飯量少得可憐，還只有一點點菜」，更駭人的是，吃喝拉撒竟須共用這條污水溝，「飯點時才能上廁所，還要撈水溝水喝」。

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除了被迫站著睡覺，管理者還會用槍托、電擊棒、木棍、乙烯管肆意毆打凌虐，甚至頭部澆濕後，用塑膠袋套頭懲罰，「一輪大概兩到三次，那種塑膠袋貼鼻逐漸無法呼吸，直至生死邊緣的窒息感，真的讓人崩潰」。

陳康岳回憶，小黑屋內有七到八名軍人看守，每天分四班荷槍實彈監視，還會用試射裝有滅音器的長短槍，威嚇被害人打消逃跑念頭，他「小黑屋」出來後被仲介轉賣，為了活下去，他不得不裝瘋賣傻，「我啃肥皂、自言自語、假裝聽不懂人話、打字故意超慢，這樣老闆就不會買我」。他被轉賣了十幾二十次，最終受困兵哨站待賣區，才被好友付贖營救，這場長達一九三天的恐怖遭遇，讓他至今仍心有餘悸。

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