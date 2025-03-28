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    抄柬國詐團在台水房 逮首腦6嫌

    小檔案》藏詐款冷錢包

    小檔案》藏詐款冷錢包

    2025/03/28 05:30

    估經手上億詐款 起出冷錢包藏千萬贓款

    〔記者吳仁捷／新北報導〕男子葉烜瑞在台設置詐騙水房及機房，招兵買馬配合柬埔寨詐騙總部運作，新北市警林口分局、刑警大隊從多名查獲車手溯源金流，掌握葉嫌在台組織的最上游詐團據點，幹員、霹靂小組凌晨破門攻堅，逮獲首腦葉男及手下關男共六嫌，起出一百廿萬元現金、恐涉及上千萬元贓款的冷錢包，估計經手上億元詐騙金額，新北檢警持續清查潛在被害人，從金流溯源幕後集團。

    警方從金流溯源幕後集團

    警方調查，廿歲葉烜瑞年紀輕輕，便替柬埔寨詐團總部在台灣設置水房（詐團中負責收受贓款、製造金流斷點的部門）及機房，專為境外詐團徵募車手、派遣監控車手，包裝成虛擬貨幣投資公司業務員，對外提領被害人高額遭詐款項，取得鉅款後轉換泰達幣（USDT）等虛擬貨幣，化整為零匯回上游集團，警方廿一日凌晨一時，到詐團位於三重區元信二街據點攻堅。

    霹靂小組荷槍實彈衝入

    霹靂小組持油壓破門器，瞬間頂破詐團水房大門時，包括首腦葉嫌等眾人，仍專注觀看星際大戰系列電影，幹員荷槍實彈衝入時，眾人嚇得立即舉手投降，隨即都被壓制在地。

    警方當場拘提葉男及手下廿一歲錢男、吳男、廿六歲關男、卅歲蔡男、卅三歲吳男共六嫌，查扣現金贓款、四個冷錢包、USB帳冊，多支行動電話、筆電、監視器主機、點鈔機等大量不法所得與犯罪工具；現場也起出鎮暴槍、模擬槍及各類刀械，警方懷疑詐團不僅從事金流犯罪，也涉及暴力犯罪。

    警方懷疑詐涉及暴力犯罪

    警方說，這次行動瓦解詐團在台的水、機房組織，截斷跨境詐騙金流的樞紐中繼站，警方過濾帳冊，發現四個冷錢包中，至少儲放上千萬元贓款的金鑰，正透過數位鑑識、還原、借提首腦、成員，希望能破解泰達幣帳戶，清查潛在被害人及溯源，全案依詐欺、洗錢防制法、槍砲條例及組織犯罪條例等罪嫌送辦，因葉嫌等人均不吐實，全被羈押禁見，辦案人員則持續溯源，擴大偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    新北檢警破柬埔寨詐團總部，在台最上游水、機房，首腦葉烜瑞及手下六人全羈押。 （記者吳仁捷翻攝）

    新北檢警破柬埔寨詐團總部，在台最上游水、機房，首腦葉烜瑞及手下六人全羈押。 （記者吳仁捷翻攝）

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