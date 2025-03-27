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    首頁　>　社會

    媽祖遶境 4志工打信徒 馬路施暴 加重判關8月

    去年大甲媽祖遶境爆發街頭鬥毆衝突。（取自社會事新聞影音）

    去年大甲媽祖遶境爆發街頭鬥毆衝突。（取自社會事新聞影音）

    2025/03/27 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕去年大甲鎮瀾宮媽祖遶境回鑾時，於台中市大甲區爆發嚴重的鬥毆衝突，四名年輕人打著媽祖遶境志工的名號，與其他身分不詳的媽祖志工，以保護媽祖鑾轎之詞，在馬路肆意毆打一名身穿黑衣的男信徒，警方事後抓到四人，台中地檢署起訴時強調，這四人不是只有單純打人，他們在馬路上施暴，足以造成公眾及交通往來危險，應加重量刑，台中地方法院認同檢方見解，全部依加重妨害秩序罪判刑八月，如判決確定，四人皆不得易科罰金，得入獄蹲苦窯。

    判決書指出，台中市林姓等四男是廿至廿三歲年輕人，從事製茶工或服務業，去年四月十四日晚間，一同到台中市大甲區一處點心站，擔任大甲媽祖遶境志工，當天晚間八時許，媽祖神轎回鑾時，四人與多名身分不詳、身穿粉色上衣的志工上前護轎，見一名身分不詳、穿黑衣男信徒上前推擠，雙方於馬路上起口角，演變成「多打一」的鬥毆。網友戲稱為「大甲媽格鬥盃」，但警方事後只抓到這四人。

    台中地檢署起訴強調，四人與身分不詳志工，在公眾通行、車輛往來的馬路上鬥毆，依「在公共場所聚集三人以上下手實施強暴致生公眾及交通往來危險罪」（加重妨害秩序罪）起訴四人。

    台中地方法院也認同檢方，有必要加重其刑，但考量四人全坦承犯，全部判處徒刑八月，可上訴。

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