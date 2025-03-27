台中新光三越氣爆調查 施工火花引爆殘留瓦斯

台中新光三越氣爆，疑因施工火花引爆瓦斯管內殘留未被排除的氣體。 （資料照）

2025/03/27 05:30

〔記者許國楨、蘇金鳳／台中報導〕台中新光三越中港店二月十三日發生嚴重氣爆，釀成五死三十八傷慘劇，迄今已經過四十二天，台中地檢署、消防局等單位持續調查，檢察官昨日第九次會同專案小組進入現場勘查，根據最新調查結果，事故發生原因與施工現場瓦斯管線殘留氣體未被排除有關，而砂輪機切割管線所產生的火花可能是引爆點。

新光三越中港店十一樓、十二樓當天正進行櫃位改裝施工，據悉，施工前雖然已關閉瓦斯主管線，但內部支管線殘留的瓦斯卻未完全排空，事發前一天，現場工人曾聞到瓦斯味，當日施工時亦察覺異味，但未引起警覺，蓄積一定濃度後，因砂輪機切割管線，導致火花引發氣爆。

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而事故發生後，消防局多次進行勘驗採證，並在最近掌握新事證，送交五項證物至消防署鑑定，據了解，曾有工人目擊施工人員切割瓦斯管線，事發約一小時前，也有機電人員聽到廠商詢問瓦斯管線開關位置，隨後現場出現瓦斯味，最終導致氣爆發生。

該案目前朝過失致死、過失傷害與公共危險等方向偵辦，檢方表示，已傳訊包括施工工人、目擊者，複訊人數累計證人四十二名，暫無人轉列被告，待收到正式火調報告，將結合其餘調查所得事證，儘速釐清案關人員刑責歸屬，消防局強調，本案調查已進入最後階段，相關火調報告最慢將於本月底送交台中地檢署。

新光三越對此表示，氣爆原因會全力配合檢警消調查，意外發生後，已陸續啟動「第二賣場計畫」，至於整建修復計劃書，由於涉及建築師及營造相關認證，正在進行當中。

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