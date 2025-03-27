陳政谷曾想買飛機 電子腳環監控

陳政谷說電子腳鐐污衊人格，他寧願羈押，也不要戴。 （記者張瑞楨攝）

2025/03/27 05:30

重新裁定 與林明佐仍雙雙交保

〔記者張瑞楨／台中報導〕有「百億總裁」之稱的九州博弈集團總裁陳政谷，被控賄賂前刑事警察局警政監、時任台中市警局刑警大隊長林明佐，掩護賭博、洗錢等犯罪，獲利四三八億元，台中地方法院裁定陳二億元交保，林一二○○萬元交保，台中地檢署提起抗告，高等法院台中分院裁定撤銷發回，台中地院昨天重新裁定，二人限制住居、戴電子腳環監控，定期到轄區派出所報到。

台中地院本月十七與十八日，陸續裁定陳政谷與林明佐交保後，中檢抗告指出，二人沒有諸如電子腳環等適當電子監控設備，恐有逃亡疑慮，高等法院台中分院裁定撤銷二人交保的主要理由，陳政谷部分，是他在偵查時，曾到桃園機場試圖出國，被攔下之後，又曾經躲到高雄，檢調搜索時還關機，還委託手下徐培菁（林明佐的同居女友，曾任中華民國電競運動協會理事長、台灣電競聯盟董事長）詢問購買空巴（空中巴士）私人飛機，「足茲證明被告財務資力極為雄厚，確實有逃亡海外之能力」。

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林明佐部分，則是他涉貪高達四四五一萬餘元，包含不明來源財產一二一六萬餘元，涉嫌觸犯違背職務收賄罪等十年以上重罪，且無固定住居所，確實有逃亡可能。

林明佐坐輪椅出庭，他願意戴電子腳鐐。 （記者張瑞楨翻攝）

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