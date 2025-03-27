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    首頁　>　社會

    追求不成當街殺同事╱女買飲料遭刺命危 男自殘

    救護人員將2人送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

    救護人員將2人送醫。（記者鄭淑婷翻攝）

    2025/03/27 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市桃園區寶山街一間飲料店，昨天下午兩點卅五分發生凶殺案，卅歲姜姓男子持水果刀從背後行刺正在買飲料廿九歲陳姓女子，再朝自己胸口刺兩到三刀，雙雙倒臥血泊，失血過多陷入昏迷，經送醫搶救仍有生命危險，外傳姜男疑似追求陳女不成起殺機，警方封鎖現場採證及調閱監視器影像，並詢問兩人親友，釐清案情與犯案動機。

    醫材公司同事 姜男預藏尖刀行凶

    消防單位於案發五分鐘後趕往救護並送醫搶救，陳女肺部有穿刺傷，傷勢狀況並不樂觀；姜男胸、頸都有刀傷，也有生命危險。

    警方初步調查，案發前，陳女騎機車到飲料店買飲料，等候時突遭姜男持水果刀朝背後行刺，他見陳女倒臥血泊之中，再持水果刀朝自己胸口刺兩到三刀，姜男也因血流不止倒地，案發現場血跡斑斑，目擊的飲料店員連忙報警處理。

    警方到場拉起封鎖線採證，店家也提早打烊，警方確認姜男騎乘機車到達犯案現場，水果刀長約廿公分也是預藏的，是否一路尾隨犯案則待查明；據悉，姜男與陳女是同公司同事，主要做醫療器材，外傳姜男疑似追求陳女不成起殺機，因兩人都在醫院救治中，警方無從訊問，全案有待調查釐清。

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