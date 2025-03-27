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    白狼推副手接掌竹聯幫╱警署長：敢宣布幫主 立即逮捕

    警方大陣仗荷槍實彈嚇阻奏效，白狼神隱未現身。 （記者徐聖倫攝）

    警方大陣仗荷槍實彈嚇阻奏效，白狼神隱未現身。 （記者徐聖倫攝）

    2025/03/27 05:30

    〔記者邱俊福、吳仁捷、徐聖倫／綜合報導〕中華統一促進黨黨主席「白狼」張安樂，力推統促黨副主席、前地堂堂主李宗奎接任竹聯幫幫主，並對外放出消息，表示昨天下午在新北市統促黨部對外宣布，最後未現身。警政署長張榮興昨天指出，竹聯幫是最高法院認定的典型犯罪組織，警方會以優勢警力，強力執法，若敢宣布幫主是誰，就立即執行逮捕行動。

    警方之前即表示，只要出現「投票」選幫主等情，將觸犯組織犯罪防制條例，警方將於蒐證後移送法辦。據了解，張安樂等人於二十五日深夜舉行「投票」，地點在一家私人公司內，此舉是否仍構成犯罪，警方研議後決定是否鐵腕究辦，約制統促黨藉由竹聯幫幫主之爭滋事。另一方面，因張安樂一度打算開記者會宣布幫主人選，俟後有無可能仍出現類似對外「告知」的行為，警方正持續嚴密注意，只要逾法絕不手軟。

    知情人士說，張安樂前天晚間邀請竹聯幫各堂堂主舉行餐會，到某大老的公司投票，以十七票選出該幫前「地堂」堂主、綽號「鍾馗」的李宗奎接任幫主，並對外釋出訊息，兩年後再改由已逝前幫主「么么」黃少岑屬意的前「愛堂」堂主「叩頭」劉振南接任。

    警方獲報，張預定昨天下午到新北市中和區的統促黨部召開記者會，宣布李接幫主。刑事警察局、新北市警察局派員到場，除在七樓黨部門口把守，大樓的一樓大門也安排保安大隊、刑警大隊、中和警分局武裝警力嚴陣以待。

    白狼神隱 取消宣布新幫主

    張的高調行為無異於公然挑釁警方，警方隨即宣示「敢宣布就逮人」，張才感受到壓力，透過陳姓友人到場表示「張安樂今天不會來了」，並轉述，前晚在台北市第一飯店敘香園的餐會僅是老朋友的單純餐敘，與竹聯幫事務無關，張安樂目前以統促黨務為主，否認會宣布竹聯幫主繼任者一事。

    張榮興表示，只要有宣布幫主等事實，就依違反組織犯罪防制條例、刑法等罪採取強勢作為，對黑道幫派組織絕對零容忍，會通令各警察機關強力掃蕩黑幫，直到消滅為止。

    新北市警局表示，組織犯罪防制條例第三條規定，發起、主持、操縱或指揮犯罪組織者，處三年以上、十年以下有期徒刑；刑法第一百五十四條規定，參與以犯罪為宗旨之結社者，處三年以下有期徒刑。

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