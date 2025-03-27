偷拍裸湯上網賣 重判5年半 溫泉會館17部影片海撈76萬

在露天風呂偷拍泡裸湯的情侶，影片上傳至情色論壇販售牟利，偷拍慣犯林亦修被判5五年半徒刑。（資料照）

2025/03/27 05:30

〔記者張文川／台北報導〕台北市知名的北投皇池溫泉會館，去年驚傳在露天風呂泡裸湯的情侶遭偷拍外流案，檢警循線逮捕偷拍慣犯林亦修，查出他將影片上傳至情色論壇「創意私坊」販售牟利，靠被害者四男六女的十七段影片海撈七十六萬元，士林地院昨依營利竊錄他人隱私部位影像等罪，將林男加重判處比法定本刑還重的五年六月徒刑，另依意圖使人觀覽的公然猥褻罪判處拘役五十日，沒收犯罪所得及手機、運動相機等偷拍工具。可上訴。

情侶北投泡湯被偷拍 人人自危

士院審酌林男多次竊錄並販賣他人隱私影片、無故侵入溫泉旅館外附連土地等行為，雖只能論以一罪，法定最重本刑為五年，但考量他以嚴重侵害他人性隱私的手段牟利，使被害人身心受創，更使社會人人自危，因此特別加重其刑，量刑比最重本刑還多半年。

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檢警調查，卅歲林男原從事餐飲業，六年前曾在雨傘頭加裝針孔，至百貨公司偷拍女子裙底，被判拘役卅天，卻變本加厲升級運動相機、微形針孔等設備，轉職偷拍專業戶，近兩年專攻溫泉區，在網路以「GOGO哥」渾號著稱。

情色平台牟利 判得比本刑還重

林男疑與網路人士合作，為其影片分類、剪輯、上浮水印、剪成短片或擷圖，貼至情色平台宣傳其付費影片，檢警陸續逮捕林與九名疑似共犯，先起訴林男，其餘另行偵辦中。

檢警在林男手機鑑識查出十七部溫泉露天風呂偷拍影片皆是林男所為，受害人包括四對男女情侶、一對女閨密。林男見到手機鐵證後，自白認罪。

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