《宜蘭》交通欠款大戶 近千萬礁溪菜園將法拍

沈姓男子欠繳牌照稅、通行費、交通罰鍰等高達691筆，名下持分菜園將被法拍。（行政執行署宜蘭分署提供）

2025/03/26 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕六十七歲沈姓男子欠繳牌照稅、通行費、交通罰鍰等高達六百九十一筆，總計累欠金額七十多萬元；其中交通類就有六百五十三筆，堪稱交通欠款大戶。法務部行政執行署宜蘭分署預計四月一日，拍賣他位於宜蘭縣礁溪的近千萬元菜園，首拍底價每坪十萬多元。

家住新北市汐止的沈男，活動範圍主要集中於新北、基隆及台北市，不只積欠健保費卅六筆、近三萬六千元，也欠稅多達六萬元，更不繳交國道通行費，被警方開罰的交通違規單也長期忽視，累欠高達五十四萬元。

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4/1首拍底價八○五萬元

行政執行署宜蘭分署表示，經查發現沈男繼承一筆位於礁溪白雲三路卅巷六十一弄的菜園，二百二十七坪土地持有三分之一、占七十六坪，四月一日下午三點將於宜蘭分署進行拍賣，首拍底價八○五萬元，換算每坪十萬多元。

宜蘭分署指出，沈男繳款意願低，因此法拍名下礁溪持分土地，若順利拍出扣除欠款，並查無其他設定抵押等款項後，將返還剩餘法拍金額，不過土地屬共同持有，共有人將有「優先承買權」，但仍歡迎其他民眾踴躍到場投標，連同沈男土地，當天共計廿七筆土地或建物將聯合拍賣。

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