變種喪屍煙彈正丙帕酯列管後 販售涉重罪

喪屍煙彈流竄各地，多次釀成重大治安、車禍事件。警方展開強力掃蕩。（資料照）

2025/03/26 05:30

〔記者邱俊福、吳昇儒／台北報導〕因應「依托咪酯」、「美托咪酯」、「異丙帕酯」等類毒品及其相類物，製成喪屍煙彈後流竄各地，甚至青少年、學生群族也有人沾染吸食，以及發生多起施用喪屍煙彈後毒駕釀成的重大治安、車禍事件。刑事警察局表示，喪屍煙彈去年盛行後，警方自去年十一月提升為二級毒品前的去年七月起，就接連展開加強喪屍煙彈掃蕩工作及第十一波安居緝毒專案等多波行動，統計去年下半年（七至十二月）已查獲吸食或販售「依托咪酯」類毒品嫌犯三一六五人，查扣喪屍煙彈一萬九六八八顆、以及相關毒煙油、毒粉末等三四三點二公斤。

喪屍煙彈半年11波查抄 逮3千多人

此外，刑事局統合全國各警察機關，今年一月中旬至二月中旬發動的全國同步查緝專案，查獲「依托咪酯」等類毒品案三十九件、逮捕五十四人、破獲喪屍煙彈分裝場十六座，查扣煙彈三三三顆、及毒煙油四點六公斤（約可製成三○八二顆煙彈），同時查獲毒品咖啡包二六六包及大批毒品分裝原料與工具。

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至於後來出現的變異體「正丙帕酯」，尚未由法務部毒品審議委員會決議提升為二級毒品前，因為未被管制，既非毒品也不受藥事法規範，施用、甚至販售都無罪。

法務部於上月間將「正丙帕酯」列第二級毒品後，不僅有刑責，且罪責不輕，製販、運輸觸犯的是七年至無期徒刑的重罪，單純吸食、持有、轉讓也有罪，可處三年以下有期徒刑。

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