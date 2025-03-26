為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    撞死伸港小姊妹 無照翁起訴

    伸港小姊妹被無照老翁撞飛雙亡。圖為現場急救狀況。（資料照）

    伸港小姊妹被無照老翁撞飛雙亡。圖為現場急救狀況。（資料照）

    2025/03/26 05:30

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣伸港鄉一對陳姓小姊妹，在去年二月間遭七十四歲蕭姓男子開車撞飛，十歲的小姊姊與九歲妹妹先後重傷離世。全案經彰化地檢署偵查終結，檢方發現蕭男為無照駕駛，依過失致死罪嫌將其提起公訴。

    從未考過汽車駕照

    74歲男涉過失致死罪

    該案引起社會矚目，但並沒有列入國民法官審理，原因是蕭男雖為無照駕駛，但肇事主因為未注意前方狀況，並非國民法官法所規定，因故意犯罪而發生死亡結果（如酒醉駕車致死）。

    該案發生於去年二月二十二日傍晚六點多，當時兩姊妹行經建國路與美港公路交岔路口，蕭男剛好也開車行經建國路到美港路口時，姊妹闖紅燈通行，蕭男也未注意到有行人通行應禮讓，致使兩人遭車輛撞飛。事後，姊姊在去年九月五日因神經中樞衰竭離世。妹妹也在十月廿九日離世。

    據了解，肇事的蕭男並無汽車駕照！他曾表示，自己沒念書且不認識字，擔心駕照考不過，從未考過汽車駕照，意外發生之後很自責，到處求神保佑小姊妹能度過難關。但小姊妹的阿公透露，孫女們住院期間，蕭男只到醫院探視過一次，且在雙方進行調解時，蕭男卻喊「沒錢可以賠」、「那就抓去關啊！」其冷血態度，讓家屬無法接受。

    檢方認為蕭男駕駛汽車時，應注意車前狀況，並隨時採取必要的安全措施，但他疏未注意而釀成事故，確實有行車疏失，因此依違反道路交通管理處罰條例及刑法過失致死罪嫌，將蕭男提起公訴。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播