撞死伸港小姊妹 無照翁起訴

伸港小姊妹被無照老翁撞飛雙亡。圖為現場急救狀況。（資料照）

2025/03/26 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣伸港鄉一對陳姓小姊妹，在去年二月間遭七十四歲蕭姓男子開車撞飛，十歲的小姊姊與九歲妹妹先後重傷離世。全案經彰化地檢署偵查終結，檢方發現蕭男為無照駕駛，依過失致死罪嫌將其提起公訴。

從未考過汽車駕照

74歲男涉過失致死罪

該案引起社會矚目，但並沒有列入國民法官審理，原因是蕭男雖為無照駕駛，但肇事主因為未注意前方狀況，並非國民法官法所規定，因故意犯罪而發生死亡結果（如酒醉駕車致死）。

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該案發生於去年二月二十二日傍晚六點多，當時兩姊妹行經建國路與美港公路交岔路口，蕭男剛好也開車行經建國路到美港路口時，姊妹闖紅燈通行，蕭男也未注意到有行人通行應禮讓，致使兩人遭車輛撞飛。事後，姊姊在去年九月五日因神經中樞衰竭離世。妹妹也在十月廿九日離世。

據了解，肇事的蕭男並無汽車駕照！他曾表示，自己沒念書且不認識字，擔心駕照考不過，從未考過汽車駕照，意外發生之後很自責，到處求神保佑小姊妹能度過難關。但小姊妹的阿公透露，孫女們住院期間，蕭男只到醫院探視過一次，且在雙方進行調解時，蕭男卻喊「沒錢可以賠」、「那就抓去關啊！」其冷血態度，讓家屬無法接受。

檢方認為蕭男駕駛汽車時，應注意車前狀況，並隨時採取必要的安全措施，但他疏未注意而釀成事故，確實有行車疏失，因此依違反道路交通管理處罰條例及刑法過失致死罪嫌，將蕭男提起公訴。

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