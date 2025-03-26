無牌微資 誆AI代操外匯撈10億

台北地檢署昨日指揮台北市調查處調查官，兵分7路前往公司及高姓等6名被告家中搜索，全案朝銀行法及加重欺等罪偵辦。（記者吳昇儒攝）

2025/03/26 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕男子高振雄於二○二一年至二○二二年間找來姜姓助手及陳宥霖夫婦，創立微資有限公司，以AI操作外匯投資作號召，開辦投資說明會，吸引被害人投資，吸金逾十億元。因繳不出利息，投資人方知上當受騙。檢調昨日兵分七路前往該公司及高男等六名被告家中搜索並約談到案，全案朝違反銀行法及加重欺等罪嫌偵辦。

保證獲利至少四％

檢調查出，高男為該吸金案的實質負責人，找姜男擔任下線後，再由他邀請陳男夫妻檔，一起進行吸金投資，由陳男出面擔任微資有限公司負責人。

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夫妻二人不定期對外召開說明會，以最夯的AI操作外匯投資、每月保證獲利四％至六％作為噱頭，吸引被害人投資，吸金逾十億元。投資人於二○二二年起，開始收不到利息後，索討無門方知上當被騙。

收不到利息 驚覺上當

據悉，高男對外自稱是香港先鋒國際投資集團在台灣地區的最高負責人，但該公司經調查後，確認是一家無牌公司，且被香港證券及期貨事務監察委員會列入警示名單。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官郭盈君昨日指揮台北市調查處調查官持搜索票，前往微資公司及高男等人住所，共七處地點執行搜索，並以被告身分約談高男、姜男及公司登記負責人陳男及其妻子黃女與員工共六人到案。

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