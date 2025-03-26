離家30年 養子不認遺囑要全拿

養子離家出走30年後繼承遺產，卻拒絕履行養父遺囑，被高雄高分院判決敗訴。（記者鮑建信攝）

2025/03/26 05:30

父病危時立代筆遺囑 除特留分 均贈長期照顧他的姪孫子 判養子吐還一半

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東潘姓老翁病逝後，離家卅年的養子不認遺囑要全拿遺產挨告，高等法院高雄分院判他吐出繼承內埔鄉四筆土地一半的持分及五十四萬元存款，給長期照顧潘翁生活起居的姪孫子。

請繼續往下閱讀...

據了解，潘姓老翁生前收養一名小孩，但自一九九一年間即離家外出工作，就未與他同住生活，只有在年節、缺錢時偶爾返家。這段時間，潘翁日常生活起居，均由住在附近的姪子和孫姪子父子二人共同照料。

離家工作 缺錢時才回家

前年五月九日，潘翁病危立下代筆遺囑，將名下所有財產，除法律規定應保留給養子的特留分外，其餘均贈與姪孫子，他並在三天後往生。

養子返家繼承遺產後，不承認代筆遺囑有效，拒絕履行內容，雙方因而對簿公堂。屏東地院開庭調查後，判決養子敗訴後，他不服提起上訴。

法官確定代筆遺囑有效

高雄高分院調查，潘翁所立代筆遺囑，是由其口述後，陳姓見證人依據其意旨筆記內容， 再交由李姓律師，將內容交付潘翁確認，過程中他再次低聲唸出內容，經確認無誤始簽名、書寫身分證號碼、記明年月日、蓋指印。

李姓、陳姓和宋姓三名見證人，隨後再分別簽名、蓋指印後，李姓律師再次將筆記內容誦讀，並與潘翁確認其意思有無不妥，同時全程錄影外，李姓律師另在錄影前，還特別向潘翁解釋特留分的問題，因此認定遺囑有效。合議庭法官判決養子要把繼承屏東縣內埔鄉四筆土地的一半持分，及扣除喪葬等費用，應將五十四萬元存款吐出來。全案仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法