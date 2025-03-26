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    首頁　>　社會

    建商馬廷海 出身香港東方日報家族

    台中七期豪宅「新朗日匯」，爆出非法吸金。（資料照）

    台中七期豪宅「新朗日匯」，爆出非法吸金。（資料照）

    2025/03/26 05:30

    台北天空塔開發案 涉盜公款

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市七期豪宅建案「新朗日匯」，因主導建商香港新朗興業公司無力償還貸款，未銷售的餘屋傳出十億詐騙案，這家港商前負責人馬廷海，另涉嫌背信挪用公款，被債權人申告破產，馬也被台北地檢署列為被告。

    北檢列被告 近年未入境台灣

    號稱是台北市信義計畫區新地標的「台北天空塔The Sky Taipei」開發建案，其主要投資開發的碩河開發股份有限公司副董事長邱冠勳，被投資人提告疑似掏空增資款十億元，挪用給身兼碩河公司董事、香港鵬榮集團總裁馬廷海，用於償還私人債務。

    馬廷海是香港「東方日報」集團創辦人馬惜如的次子，台北地檢署將二人列為被告，但馬廷海近年並未入境台灣，無從傳喚他偵查。

    在台爆弊案 被香港宣告破產

    上述淘空背信案爆發後，香港法院去年十一月判決宣告馬廷海破產，碩河開發公司去年十二月更發表聲明，指馬廷海破產後，根據台灣公司法規定，馬廷海的董事職位當然解任，提醒投資人與社會大眾注意。

    出身香港「東方日報」家族的馬廷海，擁有龐大政經實力，近年跨足台灣房地產開發，他擔任實際負責人的香港新朗興業公司，就是台中豪宅「新朗日匯」的主要開發建商，馬再用「新朗日匯」為擔保品，向銀行聯貸七十六億元，但卻無法償還，未銷售餘屋成為法拍屋。

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