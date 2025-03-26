為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    變種喪屍煙彈 「正丙帕酯」流竄 列二級毒品

    之前發生毒蟲吸食喪屍煙彈後毒駕，衝撞造成員警死亡的個案中，即驗出涉案人體內也含有「正丙帕酯」。（資料照）

    之前發生毒蟲吸食喪屍煙彈後毒駕，衝撞造成員警死亡的個案中，即驗出涉案人體內也含有「正丙帕酯」。（資料照）

    2025/03/26 05:30

    製毒集團躲刑責「調整配方」

    〔記者吳昇儒、邱俊福／台北報導〕「依托咪酯」、「美托咪酯」、「異丙帕酯」及其相類物，被毒販製成喪屍煙彈後造成濫用，已於去年列為二級毒品，警政署也發動全國警方強力抄查，近年高達數千名毒販落網，還破獲多個製毒廠。製毒集團為了規避刑責，「調整配方」後出現變異體「正丙帕酯」，警方掃蕩過程發現，「正丙帕酯」是新合成的同分異構物，吸食後同樣也會產生思緒渙散、混身抖動無法控制的喪屍毒效；法務部為防範其毒害，召開毒品審議委員會增列「正丙帕酯」為第二級毒品。

    法務部決議列管防堵擴散

    法務部鑑於「依托咪酯」等三種原本列為三級毒品的麻醉藥劑，製成喪屍煙彈後，嚴重危害國人健康及影響社會安全，於去年十一月提升為二級毒品。「正丙帕酯」出現後，毒審會考量此一合成麻醉藥劑的成癮性、氾濫性與社會危害性，認為須強力遏制，因此於上月間決議列為二級毒品管制，防堵此類毒品犯罪擴散。

    相關鑑驗單位發現，之前發生毒蟲吸食喪屍煙彈後毒駕，衝撞造成員警死亡的個案中，即驗出涉案人除體內有其他毒品成分，也含有「正丙帕酯」。

    法務部表示，上月間將「正丙帕酯」列為二級毒品後，目前正進行公告程序，未來只要吸食、持有、轉讓都有刑責，最重可判三年有期徒刑；製造、運輸、販賣則是刑度七年起跳、最重可判無期徒刑的重罪，並得併科七百萬元以下罰金。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播