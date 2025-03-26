變種喪屍煙彈 「正丙帕酯」流竄 列二級毒品

之前發生毒蟲吸食喪屍煙彈後毒駕，衝撞造成員警死亡的個案中，即驗出涉案人體內也含有「正丙帕酯」。（資料照）

2025/03/26 05:30

製毒集團躲刑責「調整配方」

〔記者吳昇儒、邱俊福／台北報導〕「依托咪酯」、「美托咪酯」、「異丙帕酯」及其相類物，被毒販製成喪屍煙彈後造成濫用，已於去年列為二級毒品，警政署也發動全國警方強力抄查，近年高達數千名毒販落網，還破獲多個製毒廠。製毒集團為了規避刑責，「調整配方」後出現變異體「正丙帕酯」，警方掃蕩過程發現，「正丙帕酯」是新合成的同分異構物，吸食後同樣也會產生思緒渙散、混身抖動無法控制的喪屍毒效；法務部為防範其毒害，召開毒品審議委員會增列「正丙帕酯」為第二級毒品。

法務部決議列管防堵擴散

法務部鑑於「依托咪酯」等三種原本列為三級毒品的麻醉藥劑，製成喪屍煙彈後，嚴重危害國人健康及影響社會安全，於去年十一月提升為二級毒品。「正丙帕酯」出現後，毒審會考量此一合成麻醉藥劑的成癮性、氾濫性與社會危害性，認為須強力遏制，因此於上月間決議列為二級毒品管制，防堵此類毒品犯罪擴散。

請繼續往下閱讀...

相關鑑驗單位發現，之前發生毒蟲吸食喪屍煙彈後毒駕，衝撞造成員警死亡的個案中，即驗出涉案人除體內有其他毒品成分，也含有「正丙帕酯」。

法務部表示，上月間將「正丙帕酯」列為二級毒品後，目前正進行公告程序，未來只要吸食、持有、轉讓都有刑責，最重可判三年有期徒刑；製造、運輸、販賣則是刑度七年起跳、最重可判無期徒刑的重罪，並得併科七百萬元以下罰金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法