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    網紅開色情養生館 兩月內二度被抄

    吳女今年因經營涉黃養生館已二度被查獲。（民眾提供）

    吳女今年因經營涉黃養生館已二度被查獲。（民眾提供）

    2025/03/25 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市北區一間涉黃養生會館近期遭警方突襲查緝，負責人竟是擁有百萬粉絲的吳姓女網紅「恩姐」，而這並非她第一次經營色情場所被查辦，年初同間養生館才剛被警方掃蕩，當時現場有多組男女「翻雲覆雨」，此次相距不到兩個月吳女二度被查獲，檢察官訊問之後予兩萬元交保。

    綽號「恩姐」的吳姓女網紅（三十四歲），經營網路社群影片內容相當「直白」，可說是八大行業「探店」入門及教戰指南，短影片話題辛辣。

    經查，吳女同時利用百萬網紅身分在台中市北區中清路經營涉黃養生會館，在網路論壇、臉書刊登性交易廣告招攬「老司機」，並招募美容師提供性服務，中市第二警分局今年一月八日搜索，當場查獲十多組裸身男女，將包括吳女及員工、女侍、男客等四十人帶回偵辦。

    然而，吳女短短不到兩個月竟捲土重來，繼續經營非法性交易，警方蒐證後本月五日再度持搜索票突襲。警方在現場查扣監視器主機、無線電、營利所得等證物，並將現場人員共計五十四人帶返，經查其中兩人為越南籍均逾期居留，訊後依法移送移民署台中專勤隊。

    另現場負責人「恩姐」吳女、經理、副理等共計十一人，詢後妨害風化罪嫌移送台中地檢署偵辦。

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