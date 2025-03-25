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    中國海盜快艇 母船接應犯案

    澎湖漁民直擊 中國大型漁船 ， 在西淺漁場 放下近百艘小 船。 （民眾提供）

    澎湖漁民直擊 中國大型漁船 ， 在西淺漁場 放下近百艘小 船。 （民眾提供）

    2025/03/25 05:30

    公然搶漁獲 橫行澎湖海域來去無蹤

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕本報獨家報導中國海盜快艇前天出沒澎湖海域，在我國漁民眼皮底下，公然搶奪延繩釣漁獲及漁具，雖然澎湖海巡隊立即出動巡防艇前往現場追擊，但快艇卻不見蹤影；事實上，當天有漁民直擊在台灣西淺漁場出現中國母船，旁邊還有數十艘小船，前天的海盜快艇疑似就是母子船成員，由母船掩護犯案。

    二十三日澎湖漁民在西嶼西南方二十浬從事延繩釣放小管作業時，有一艘無船籍中國快艇逾越海峽中線，直接侵入作業區搶奪漁獲及漁具，澎湖海巡隊第一時間獲報後，立即調派在海上執勤的巡防艇馳赴現場查處，並增派另一艘巡防艇緊急出港支援，但巡防艇抵達通報海域後，僅發現台灣漁船，經詢問現場作業漁船，均回覆未發現中國籍小型快艇，巡防艇運用雷達擴大海域搜尋，也未發現可疑快艇航跡，外界對於強盜快艇去向相當好奇。

    昨天有澎湖漁民表示，二十三日在七美西南約二十三浬西淺漁場釣魚，發現兩艘中國籍大型漁船，每艘大船可放下多艘小船，清晨天還沒亮就摸黑作業，還好台灣船隻有雷達指引，否則恐發生撞船事故。

    據了解，這些小船的來源港，分別是中國廣東南澳及福建東山銅陵鎮，通常圍繞在母船旁的都是人力小船（類似澎湖大目船），不會距離太遠，可立即返回母船；至於動力高的快艇，則可到較遠的海域犯案。

    澎湖區漁會表示，中國海盜快艇除影響澎湖漁民生存權益外，更凸顯「國安層級」的隱憂，呼籲澎湖漁船切勿向中國母船採購來歷不明的「贓貨」，避免助長海盜行為，同時海巡署應該將這些中國母船扣回審問，「這些母船相當狡猾，停泊在海峽中線附近，只要風吹草動就躲回中線以西」。

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