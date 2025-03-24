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    高山積雪變硬冰更滑 冰爪難應付

    玉山大雪過後積雪已結成硬冰，就連穿著12爪的專業冰爪也難以行走。（玉管處提供）

    玉山大雪過後積雪已結成硬冰，就連穿著12爪的專業冰爪也難以行走。（玉管處提供）

    2025/03/24 05:30

    玉管處：別被好天氣騙了 評估風險 別登頂搏命

    〔記者劉濱銓／南投報導〕三月大雪，南投三件山難昨釀成四死憾事，其中年輕男女山友墜谷的玉山往北峰碎石坡，這段碎石坡斜度在四十五至六十度，相當陡峭，且碎石塊會滑動，極不穩定。在去程下坡與回程上坡時都消耗山友極大體力，一旦下雪結成硬冰就非常濕滑，難度更大，即使有專業冰爪也難以應付，就有山友將往返主、北峰的陡上、陡下路段，形容成「魔王坡」，行走難度可見一斑。

    玉山國家公園管理處表示，從玉山往北峰經碎石坡為一路下坡，下到北峰鞍部約需廿分鐘，但回程一路陡上，一般要走一小時，才會有「魔王坡」稱號。

    搜救員穿專業冰爪都戰戰兢兢

    最近山區下過大雪後，高山積雪白天緩慢融化，入夜凌晨又會結成硬冰，導致步道相當濕滑，排雲山莊也都有宣導山友要有冰爪等雪地裝備才能上山，甚至建議儘量別登頂，止步在排雲山莊就好。

    但有些山友可能認為山區天氣放晴，又有帶雪地裝備便上山，惟步道結冰行走不易，就連搜救人員穿著十二爪的專業冰爪，也不容易咬進冰層，走在步道仍是戰戰兢兢。更何況有些山友只準備簡易冰爪，更難應付如此惡劣的地形。玉管處提醒山友切勿被近日的好天氣騙了，應審視步道環境與自身技術，避免登頂，畢竟山永遠都在，千萬別搏命，以維登山安全。

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